Психиатр "поставил диагноз" украинцам, которые смотрят "Слово пацана"

Российские сериалы до сих пор остаются популярными среди украинской молодежи, даже несмотря на кровавую агрессию РФ против нашей страны. В частности, сериал "Слово пацана", рассказывающий об уголовных 90-х и пропагандирующий насилие и бандитскую романтику, стал одним из самых рейтинговых среди украинских подростков.

О том, почему украинцы продолжают потреблять российский контент и чем он опасен, рассказал в интервью РБК-Украина доктор медицинских наук, профессор кафедры общей, детской, судебной психиатрии и наркологии Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика Борис Михайлов.

Почему украинцы смотрят российский сериал "Слово пацана"

"Это обычный феномен потребления массовой культуры. Для многих людей абсолютно все равно, это голливудский или российский фильм. Люди включают то, что им интересно. Это нельзя расценивать как феномен сознательной привязанности к врагу", - объясняет психиатр.

Он добавляет, что люди, которые до сих пор смотрят российские фильмы, не хотят перемен, не желают напрягать мозг. Они имеют простейшие на биологическом уровне стремления, элементарные потребности.

"И этот контент на такую прослойку населения и направлен. На примитивно ориентированных, как бы неприятно это ни прозвучало", - говорит Михайлов.

Чем опасен такой контент

Психиатр отмечает, что в подобных фильмах могут быть сознательно заложены элементы программируемого воздействия. И даже "24 февраля" в кадре тоже может оказаться не случайной датой.

"Кроме того, в такие фильмы могут быть заложены раздражители, которые вызывают эмоциональную реакцию. То же насилие, кровь, противоправные действия, романтизация бандитизма. А адекватной реакции нет, потому что человек является примитивным потребителем", - говорит психиатр.

По словам Михайлова, такой контент особенно опасен для детей и подростков, чья психика только формируется.

"Остановить это запретительными методами невозможно. Запрет не смотреть все российское не сработает. Часто бывает даже наоборот: этот контент посмотрят еще больше людей именно после его запрета и призывов не смотреть. Особенно молодежь, которой присуще бунтарство и склонность делать наперекор", - говорит Михайлов.

Он отмечает, что в этом случае поможет только равноценный, а в идеале - лучший, конкурентный контент. Чтобы молодежь выбирала по принципу: а вот это гораздо лучше, чем то. Это касается и музыки.

"На наличие достаточного количества конкурентного контента уже можно "нанизывать" и объяснение, и даже запрет. То есть должно быть что-то достойное вместо этого, а не голый запрет и возмущение. Только так можно "выдавить" российский контент", - говорит эксперт.