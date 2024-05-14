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Направились в Канаду. Таможенники изъяли из посылки 52 моллюска Юрского периода (фото)

Изъятые останки имеют научную ценность (фото: Facebook/Государственная таможенная служба Украины)
Автор: Василина Копытко

Киевские таможенники изъяли из зарубежной посылки древние окаменелости в возрасте 145-149 млн лет, имеющие культурную и научную ценность.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Государственной таможенной службы в Facebook.

Что известно об инциденте

"52 моллюска Юрского периода попытались переслать за границу под видом декораций для аквариума", - говорится в сообщении.

Остатки окаменевших существ нашли в почтовом отправлении, следовавшем из Запорожья в Канаду. Отправитель указал, что это декорации для аквариума.

Изъятые остатки моллюсков отправили на экспертизу в Национальный научно-естественный музей Украины, чтобы определить их ценность.

Специалисты пришли к выводу, что окаменевшие существа - это полированные моллюски (аммониты), оригинальные фоссилии разных родов, существовавшие еще при Юрском периоде: Vergatites virgatus (Boch.), Cosmoceras sp., Acantoceras sp., Cardioceras sp. тому подобное.

Возраст моллюсков - 145-149 млн лет (фото: Facebook/Государственная таможенная служба Украины)

"Все палеонтологические образцы обладают культурной, научной, музейной и образовательной ценностью, и рекомендуются экспертами для внесения в музейный фонд Украины", - отмечают таможенники.

Палеонтологические образцы изъяли у отправителя, а против него Киевская таможня составила протокол по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, что на вывоз культурных ценностей за границу необходимо соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такое разрешение отправитель не предоставил таможенникам.

Возраст моллюсков - 145-149 млн лет (фото: Facebook/Государственная таможенная служба Украины)

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Государственная таможенная служба