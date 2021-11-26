ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прямо зараз: в центрі Києва натовп неадекватів нападає на людей (відео)

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 20:25
Прямо зараз: в центрі Києва натовп неадекватів нападає на людей (відео) Колаж РБК-Україна: у центрі Києві група молодиків нападає на людей
Автор: Володимир Костирін

У Києві група молодиків здійснила напад на відомий клуб на Подолі на Контрактовій площі, коли там відпочивали відвідувачі, розбила там вікна та ламала двері, після чого продовжила свій руйнівний "рейд" і в інші заклади.

Що відомо про інциденти, які відбуваються 26 листопада ввечері у центрі столиці, а також відео з місця подій - в нашому матеріалі нижче.

"Спочатку так звані "праві" рознесли "Хвильовий" (культовий клуб на столичному Подолі - ред.). Тепер, судячи зі всього, ідуть з "рейдом" на Нижньоюрківську (тут розташована велика кількість розважальних закладів, пабів і мистецьких просторів - ред.). Поліція бездіє і не реагує на виклики. Ми змушені тікати зі свого клубу, щоб нас не вбили", - розповів у коментарі Styler учасник арт-об'єднання на Подолі.

За нашою інформацією, безчинства на вулицях Києва влаштовують агресивні молодики, більшість з яких є учасниками ТГ-спільноти "Катарсис", яке називає себе "спілкою культурних консерваторів".

Саме ці люди регулярно влаштовують подібні нальоти на локації Нижньоюрківської з наміром "запобігти розповсюдженню наркотиків".

Прямо зараз: в центрі Києва натовп неадекватів нападає на людей (відео)

Напад на київський клуб "Хвильовий" ввечері 26 листопада (фото: скріншот instagram.com/stories/kiev2c)

При цьому хулігани руйнують приватну власність і залякують відвідувачів закладів.

Правоохоронці своєю чергою не реагують на безчинства. Принаймні, інформації про затримання хуліганів, які позиціонують себе "традиціоналістами", немає.

При тому, що власники і відвідувачі київських клубів і арт-майданчиків, а також активісти неодноразово привертали увагу до таких злочинних "рейдів".

Прямо зараз: в центрі Києва натовп неадекватів нападає на людей (відео)

На київський клуб "Хвильовий" напала група молодчиків 26 листопада (фото: скріншот instagram.com/stories/kiev2c)

Відео з "Хвильового", де люди рятувалися від нападників, можна подивитися за цим посиланням.

Відео: напади у Києві на Подолі 26 листопада

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва на Подолі сталася масова бійка у закладі громадського харчування, де молоді люди влаштували бойовисько, а те, що відбувалося, потрапило на відео.

Нагадаємо також, що нещодавно у Києві сталася масова бійка через місце у черзі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Небезпека холестерину: нутриціолог розповіла, на що потрібно звертати особливу увагу
Небезпека холестерину: нутриціолог розповіла, на що потрібно звертати особливу увагу