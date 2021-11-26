Прямо зараз: в центрі Києва натовп неадекватів нападає на людей (відео)

У Києві група молодиків здійснила напад на відомий клуб на Подолі на Контрактовій площі, коли там відпочивали відвідувачі, розбила там вікна та ламала двері, після чого продовжила свій руйнівний "рейд" і в інші заклади.

Що відомо про інциденти, які відбуваються 26 листопада ввечері у центрі столиці, а також відео з місця подій - в нашому матеріалі нижче.

"Спочатку так звані "праві" рознесли "Хвильовий" (культовий клуб на столичному Подолі - ред.). Тепер, судячи зі всього, ідуть з "рейдом" на Нижньоюрківську (тут розташована велика кількість розважальних закладів, пабів і мистецьких просторів - ред.). Поліція бездіє і не реагує на виклики. Ми змушені тікати зі свого клубу, щоб нас не вбили", - розповів у коментарі Styler учасник арт-об'єднання на Подолі.

За нашою інформацією, безчинства на вулицях Києва влаштовують агресивні молодики, більшість з яких є учасниками ТГ-спільноти "Катарсис", яке називає себе "спілкою культурних консерваторів".

Саме ці люди регулярно влаштовують подібні нальоти на локації Нижньоюрківської з наміром "запобігти розповсюдженню наркотиків".

Напад на київський клуб "Хвильовий" ввечері 26 листопада (фото: скріншот instagram.com/stories/kiev2c)

При цьому хулігани руйнують приватну власність і залякують відвідувачів закладів.

Правоохоронці своєю чергою не реагують на безчинства. Принаймні, інформації про затримання хуліганів, які позиціонують себе "традиціоналістами", немає.

При тому, що власники і відвідувачі київських клубів і арт-майданчиків, а також активісти неодноразово привертали увагу до таких злочинних "рейдів".

На київський клуб "Хвильовий" напала група молодчиків 26 листопада (фото: скріншот instagram.com/stories/kiev2c)

Відео з "Хвильового", де люди рятувалися від нападників, можна подивитися за цим посиланням.

Відео: напади у Києві на Подолі 26 листопада