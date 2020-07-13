Прямо в серце: українська поп-зірка презентувала дуже романтичний кліп

Українська інді-поп співачка Riya презентувала ліричний сингл "Листи". Для артистки це друга самостійна робота після припинення співпраці з продюсером.

"Листи" - це пісня про самотність. Про страх бути невзаємним, і водночас про сильну та чисту любов. Про відчуття неймовірної потреби в певній людині.

"Я написала її, коли відчувала сильну тугу за людиною, не знаючи, чи потрібна я їй і чи мої почуття взаємні. І сьогодні я наважилась випустити пісню у світ. Зараз ця пісня настільки ж актуальна для мене, як і тоді. Певно, ми постійно відчуваємо якусь долю самотності. Коли опиняємось наодинці зі своєю любов’ю", - розповідає Riya.

Разом з новим синглом Валерія презентувала однойменний кліп, у якому показана історія переживань співачки. Танцівниця та її рухи - внутрішнє "я" героїні, все те, що вона приховує глибоко у серці. Тендітні почуття і самотність на фоні прекрасного, але часто жорстокого міста.

"У новому кліпі я хотіла передати щирі емоції того, наскільки сильно ми потребуємо взаємної любові, як боляче буває від усвідомлення, що твої почуття, можливо, нічого не значать для іншої людини", - коментує зірка.

Riya випустила кліп на пісню "Листи"

Додамо, що свого часу популярність Валерії принесли такі пісні, як "Паралелі", "Чайка", "Не боюся", "#ЛовиКайф" та інші.

Riya свого часу підкорила меломанів "Щастям"

Нагадаємо, у попередній своїй відеороботі Riya вперше за три роки показала свого чоловіка.