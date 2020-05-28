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Популярна українська співачка вперше за три роки показала свого чоловіка

STYLERПерсони    28.05.2020 - 12:05
Популярна українська співачка вперше за три роки показала свого чоловіка
Співачка RIYA випустила новий кліп (кадр з відео)

Співачка RIYA випустила атмосферний кліп, в якому знявся її коханий

Популярна українська співачка RIYA представила кліп на свій новий авторський сингл "Zastyhnu".

За словами артистки, це пісня про кохання з протиріччями. У відео максимально справжні почуття: співачка навіть зняла свого чоловіка, якого приховувала три роки!

Цікаво, що під час зйомок кліпу через погоду був змінений сценарій, також були загублені ключі і телефон, і навіть пролита кров - коли головний герой ловив падаючий мотоцикл "Мінськ". Він, до речі, реальний 20-річний раритет в родині співачки.

"Цим відео я хочу передати атмосферу свободи у почуттях і одночасно атмосферу самотності, коли у парі починаються кризи/непорозуміння. По суті, коли зустрічаємо своє кохання, ми абсолютно оголюємось перед ним і для нього, впускаємо у таємничі куточки своєї душі. Ми стаємо відзеркаленням одне одного. Але інколи від цього ми можемо втратити себе або зруйнувати любов, здавшись перед випробуваннями ", - розповідає про свою нову роботу RIYA.

RIYA - Zastyhnu

Зйомки кліпу тривали рекордних для співачки чотири дні - найдовші в кар'єрі RIYA. Режисером відео стала молода видеомейкер Люба Мартинець, яка працювала з групами O.Torvard, BAHROMA та багатьма іншими українськими артистами.

Зазначимо, що пісня, на яку було знято кліп, стала "новим етапом життя" Валерії Наливайко - саме так звуть співачку.

Додамо, що свого часу популярність Валерії принесли такі пісні, як "Паралелі", "Чайка", "Не боюся", "#ЛовиКайф" та інші.

RIYA - Щастя

Також ми писали про те, що RIYA кілька років тому перемагала в онлайн-Євробаченні.

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Автор: Марія Бойко

Теги Новини України музыка
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