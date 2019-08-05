Ховаємо пуховики: синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека

Погода в Україні у вівторок, 6 серпня, принесе чергову порцію потепління практично на всю територію країни. В деяких областях очікуються дощі, але на більшій частині України буде суха погода. Про це пише Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Так, вже завтра на значній частині країни очікуються показники від +20 до +27 градусів. Лише на Півночі і північному сході у вівторок затримаються +19... +22 за Цельсієм.

Синоптик прогнозує, що вже до середини цього тижня українці "будуть хекати і червоніти через +30 градусів".

Завтра опади ймовірні на Заході України, а також в Луганській області. На решті території дощі не передбачаються.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Південно-західний вітер буде злегка помахувати хвостом, 5-10 метрів в секунду. Тобто, тих штормових поривів вихідних днів не буде", - дала втішний прогноз Наталка Діденко.

У Києві у вівторок, 6 серпня, очікується сонячна, суха, помірно тепла погода. Найближчої ночі у столиці буде досить прохолодно - від +10 до +12 градусів. А вдень досить комфортно - від +23 до +25 тепла.

Наостанок синоптик порадила українцям ховати пуховики і знов діставати з шафи бретельки, шовк, льон, сатин і м'яку віскозу.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що через негоду стався прорив дамби в Білгород-Дністровському районі Одеської області. В результаті події зійшов величезний селевий потік, який вбив місцевого жителя.

До речі, в Одеській області під час урагану на відео зняли величезний смерч, який неабияк налякав жителів регіону.

Нагадаємо, нещодавно потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.