Как проявляется инсульт: эти симптомы чаще всего заметны у женщин

И нужно знать, какие признаки говорят об опасном заболевании, так как это поможет спасти человеку жизнь и избежать серьезных последствий инсульта.

Симптомы инсульта порой не всегда сигнализирую о том, что развивается опасное состояние у человека.

Какие симптомы инсульта чаще всего появляются у женщин, рассказали на Medikforum.

"Чем раньше человек получит лечение от инсульта, тем менее устойчивым окажется нанесенный ему ущерб, и тем меньшей будет вероятность его смерти", - подчеркивают врачи.

По данным Американской ассоциации по изучению инсульта, мужчины и женщины во многих случаях могут испытывать похожие признаки.

Как проявляется инсульт:

Асимметрия и опущение мышц лица

Внезапная сильная слабость

Нарушения речи

Проблемы со зрением

Плохая координация движений

Потеря равновесия

Дезориентация

Симптомы инсульта у женщин

А вот у женщин, по словам специалистов, картина инсульта может быть не так ярко выражена. Порой женщины не замечают или не придают значения опасным признакам – они считают их недостаточно серьезными или пугающими.

Первые признаки инсульта у женщин могут выглядеть в виде сильной усталости и когнитивных расстройств.

Может быть спутанность сознания и проблемы в памяти, дезориентация. Также такое состояние может сопровождаться тошнотой или рвотой.

У женщин может произойти редкий тип инсульта – тромбоз вен головного мозга. Такой инсульт бывает, когда между мозгом и черепом образуется сгусток крови. Он препятствует оттоку крови из дренажа.

При таком инсульте симптомы проявляются намного медленнее, чем при типичном. И это приводит к тому, что за помощью обращаются уже в более тяжелом состоянии.

На что еще нужно обратить внимание