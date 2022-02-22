Як перевірити свіжість яєць: використовуйте ці прості способи

Зазвичай можна без побоювання їсти яйця протягом декількох тижнів. А ось після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці, найкраще провести деякі тести, щоб перевірити, чи не протухли вони. Звичайно, можна просто розбити яйце і спробувати визначити його свіжість по запаху, але є й інші нескладні методи.

Як швидко визначити свіжість яєць в домашніх умовах за допомогою простих способів - читайте у нашому матеріалі нижче.

При покупці

Ще до покупки важлива візуальна оцінка товару. Уважно огляньте яйця - свіжі будуть відрізнятися матовою поверхнею шкаралупи. А ось ті, що вже пролежали кілька днів, будуть характеризуватися специфічним глянцевим блиском.

Однак не варто покладатися лише на цей метод перевірки - нерідко продавці вдаються до різних хитрощів, щоб вдало розпродати товар.

Після покупки також можна визначити ступінь свіжості яєць.

Занурте яйця у воду

Перший спосіб перевірити, зіпсувалося яйце чи ні, це опустити його в ємність з холодною водою. Якщо воно залишилося лежати на дні на боці - значить, все в порядку і яйце свіже. Якщо яйце опускається на дно, але стоїть на кінчику, а не на боці - йому вже від 1 до 2 тижнів, поки що можна вживати без побоювання в гарячих стравах.

Яйця, які спливли на поверхню, зіпсовані, і їсти їх не можна - рекомендуємо вам скоріше позбутися від них. Справа в тому, що з часом в ньому стає менше вологи і росте повітряна кишеня, завдяки якому несвіже яйце швидко спливає. Обов'язково проробляйте цей тест з кожним яйцем з коробки.

Завжди перевіряйте яйця на свіжість (фото: domsovetoff.ru)

За допомогою світла

Ще один спосіб перевірити, чи свіже яйце - вивчити розмір його повітряної кишені за допомогою світла. Для цього потрібно направити джерело світла, наприклад, ліхтарик, на один кінець яйця і обертати, поки не стане видно кишеню. Якщо вона велика, яйце вживати не варто. У залежаних яєць також можна помітити невеликі затемнення в білку.

Струсіть яйце

При цьому у якісного продукту не повинно бути ніяких сплесків і хлюпань. Наявність подібних звуків позначає, що всередину потрапило багато повітря, від чого зіпсувалися білок і жовток. Таке яйце вже непридатне в їжу.

Оцініть білок і жовток

Розбийте шкаралупу і візуально оцініть стан внутрішньої частини. У недавно знесених яєць білок буде в'язким і щільно зібраним, а жовток - опуклим. Якщо ж яйце вже залежане, то ви побачите рідкий білок, що розтікається, і плоский жовток.

Важливий зовнішній вигляд розбитого яйця (фото: pexels.com)

Зберігати яйця радять в холодильнику, а мити тільки в тому випадку, якщо вони будуть приготовані негайно, інакше шкаралупа втрачає захисний шар.