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Як перевірити авто за VIN-кодом, не виходячи з дому: інструкція

Автор: Анна Кисельова

В Україні при купівлі вживаного авто завжди виникає питання щодо того, чи насправді машина не потрапляла в ДТП і що відомо про її власника. Для цього машина перевіряється по VIN-коду. Щоб дізнатися всі важливі дані про ваше актуальне або потенційне авто, можна навіть не виходити з дому.

Як перевірити авто по VIN-коду за допомогою телефону чи комп'ютеру, розповіли в пресслужбі МВС України в Facebook.

"Друзі, нагадуємо, що сервісні центри #МВС мають цікавий онлайн-сервіс - перевірка авто за VIN-кодом. Зробити це можна в Електронному кабінеті водія. Це дозволить не стресувати під час покупки і дізнатися усю “біографію” своєї майбутньої чотирьохколісної крихітки! Або розваж себе і друзів та перевір їхні автівки, не виходячи з дому", - йдеться в повідомленні міністерства.

З допомогою цього сервісу без додаткової плати можна дізнатися дату та місце реєстрації транспортного засобу, марку, модель, номерний знак, технічні та фізичні параметри авто. У платній версії користувачеві стає відома кількість ДТП, наявність страховки та проходження техогляду, дата першої реєстрації, кількість власників і навіть особливі відмітки.

Переваги сервісних центрів МВС (зображення: facebook.com/mvs.gov.ua)

Варто нагадати, що VIN-код це ідентифікаційний номер транспортного засобу, який є унікальним кодом, що складається із 17 знаків. VIN-код вказано в техпаспорті Вашого автомобіля. Ідентифікаційні номери наносяться на нероз'ємних складових кузова або шасі та на спеціально виготовлених номерних табличках (шильдиках). У всіх сучасних автомобілів номер VIN розташовується в лівій верхній частині інструментальної панелі, видимої через вітрове скло. Також його можна знайти на лівій передній стійці кузова.

Також раніше ми писали, що українських автомобілістів у 2021 змусять заплатити податок на автомобіль. Йдеться про дорогі моделі, за які доведеться викласти 25 тисяч гривень податку на розкіш.

Крім того, експерти розповіли про найнадійніші авто з США, які майже не ламаються.

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