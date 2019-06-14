Відсоток від аптекаря: Комаровський "розніс" українську медицину (відео)

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський пояснив, чому лікарі не можуть зійтися в єдиній думці щодо лікування

Доктор Комаровський розповів, чому його підхід до лікування дітей відрізняється від більшості рекомендацій педіатрів, які вони дають батькам в дитячих поліклініках. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Євген Комаровський відповів на запитання читачки його блогу щодо розбіжності в думках про оксолінову мазь, противірусні препарати та інші ліки.

Педіатр розповів, що коли пропонує свої погляди щодо укладу сім'ї, спільного сну з дитиною, годування грудьми, він висловлює свою особисту думку. І з цим можна або погоджуватися, або ні.

Комаровський розкритикував українську медицину (фото: mychildrensphysicians.com)

Але коли лікар дає медичні рекомендації, він спирається на дані медичної науки, яка загальноприйнята в усьому світі і санкціонована такими організаціями, як ВООЗ, а також країнами, які спираються на базиси доказової медицини.

При цьому є країни, включаючи нашу, де, скільки лікарів, стільки й думок, і кожна медична кафедра вважає обов'язком писати свої медичні рекомендації.

"Якщо є стандартний діагноз, повинно бути стандартне лікування... Якщо ваш лікар не буде призначати фуфломіцин і отримувати від цього відсоток від аптекаря, можливо йому буде погано", - каже Комаровський.

Комаровський розкритикував українську медицину (фото: mychildrensphysicians.com)

При цьому доктор Комаровський каже, що українці настільки звикли, що соплі потрібно обов'язково лікувати, що підуть до іншого лікаря, якщо їх лікар скаже, що ліки не потрібні.

"Ми - країна перемігшого медичного популізму, де лікарі лікують не так, як належить за медичною наукою, а так, як хочуть мами. Мами хочуть, щоб їм при чиху дозволили десять таблеток", - заявляє Комаровський.

Комаровський розкритикував українську медицину (відео: mychildrensphysicians.com)

Нагадаємо, доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.

Раніше Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання про те, чи можна запобігти у дитини виникнення грижі.

До речі, нещодавно Уляна Супрун зруйнувала міф про те, що тополиний пух викликає у людей алергію.