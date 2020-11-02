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Протез - не перешкода: в мережі розповіли про сильних людей "Великого будівництва"

Київська область, Понеділок 02 листопада 2020 15:20
Протез - не перешкода: в мережі розповіли про сильних людей "Великого будівництва"
Фото: Олексій Кузменко (facebook.com)
Автор: Styler

Юрій Голік розповів мотивуючу історію Олексія Кузьменка

На одній з ділянок траси Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів в Київській області дорожніми роботами керує Олексій Кузьменко, у якого протез правої руки. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Юрій Голик, підкресливши, що такими людьми потрібно пишатися.

"Здавалося б фізичні можливості Олексія обмежені - у нього протез правої руки. Але, це не заважає йому бути бадьорим, веселим, енергійним людиною і на рівних з усіма працювати на дорогах країни, виконуючи складну роботу. Коли хтось починає нити, що все складно, роботи немає, нічого не виходить, розкажіть йому про Олексія", - написав Голик.

Нагадаємо, національна програма "Велике будівництво", ініційована президентом Володимиром Зеленським передбачає вже в цьому році будівництво та ремонт 100 шкіл, 100 садків, 100 стадіонів, а також 4 000 кілометрів доріг національного значення і 2500 км - місцевого.

Роботи на об'єктах ведуться у всіх регіонах України. Тільки дорожня частина програми дозволила створити додатково 150 тисяч робочих місць.

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