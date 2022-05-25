Ці прості продукти з кухонної шафи знижують ризик смертельної хвороби: список

У статті для Європейського товариства кардіологів лікарі заявили, що вживання в їжу продуктів з низьким глікемічним індексом (ГІ) буде корисно для людей з діагнозом ішемічна хвороба серця.

Рівень ГІ означає наскільки швидко продукти піднімають рівень цукру в крові.

Якщо ви погано їсте, цілком імовірно, що ці рівні будуть різко підвищуватися щодня, і збалансоване харчування є одним з ключових способів як запобігання, так і лікування ІХС.

Продукти з високим ГІ - це білий хліб, білий рис, картопля і солодощі.

Експерти встановили, що ті, хто їв продукти з низьким ГІ, які перетравлюються повільніше і поступово підвищують артеріальний тиск, відчували себе краще.

Які продукти корисні для серця

Овес

Коричневий рис

Цільнозернові

Квасоля

Сочевиця

Нут

Фрукти, такі як яблука та апельсини

Овочі, такі як брокколі і листова зелень

Експерти додали, що такі продукти, як м'ясо, птиця і риба, не мають ГІ, оскільки не містять в собі вуглеводів.

До речі, у тих, хто харчувався по дієті з низьким ГІ, через три місяці значно зменшилися обсяги тіла.