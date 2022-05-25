Эти простые продукты из кухонного шкафа снижают риск смертельной болезни: список

В статье для Европейского общества кардиологов врачи заявили, что употребление в пищу продуктов с низким гликемическим индексом (ГИ) будет полезно для людей с диагнозом ишемическая болезнь сердца.

Уровень ГИ означает насколько быстро продукты подымают уровень сахара в крови.

Если вы плохо едите, вполне вероятно, что эти уровни будут резко повышаться каждый день, и сбалансированное питание является одним из ключевых способов как предотвращения, так и лечения ИБС.

Продукты с высоким ГИ - это белый хлеб, белый рис, картофель и сладости.

Эксперты установили, что те, кто ел продукты с низким ГИ, которые перевариваются медленнее и постепенно повышают артериальное давление, чувствовали себя лучше.

Какие продукты полезны для сердца

Овес

Коричневый рис

Цельнозерновые

Фасоль

Чечевица

Нут

Фрукты, такие как яблоки и апельсины

Овощи, такие как брокколи и листовая зелень

Эксперты добавили, что такие продукты, как мясо, птица и рыба, не имеют ГИ, поскольку не содержат в себе углеводов.

Кстати, у тех, кто питался по диете с низким ГИ, через три месяца значительно уменьшились обьемы тела.