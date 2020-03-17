Ці прості правила допоможуть не захворіти на коронавірус

Як не захворіти коронавірусом (колаж: РБК-Україна)

Від коронавіруса можна захиститися за допомогою простих життєвих правил

Коронавірус в Україні підтвердили вже у семи осіб на 17 березня. Які заходи самозахисту можна застосувати, щоб не захворіти смертельно небезпечною хворобою - в матеріалі Styler.

Нагадаємо, що в країні запроваджується жорсткий карантин, щоб зупинити епідемію COVID-19. Влада звертається до українців по можливості якомога менше виходити на вулицю, для цього закривається більшість закладів і метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі.

За словами медиків з саміту Singularity University щодо протидії розповсюдження коронавіруса, від COVID-19 можуть допомогти вберегтися такі правила:

не ходіть у місця великого скупчення людей (спортзали, бари, клуби, ресторани, салони краси) - з 17 березня в Україні закриті,

почекати з відвідуванням дантистів (з 18 березня деякі клініки закриваються),

замініть походи в церкву духовним самовдосконаленням вдома,

працюйте віддалено, якщо треба їхати на роботу - робіть це не в годину пік,

в авто і таксі - відкривайте вікна, щоб був потік повітря,

провітрюйте квартиру і робіть вологе прибирання - віруси цього бояться,

якщо потрібно виходити на вулицю, дотримуйтесь дистанцію з іншими людьми не менше 1,5 метра,

створіть у квартирі "червону зону" для предметів з вулиці, де може бути вірус - наприклад, взуття,

ходіть по супермаркетам, коли там менше людей,

коли берете візок в маркеті, протріть его антисептиком,

стерилізуйте смартфон,

не чіпайте обличчя руками,

вживайте в їжу тільки термічно оброблену їжу.

Щоб тримати імунітет в тонусі, потрібно правильно харчуватися і повноцінно висипатися.

Раніше ми писали, що Нова пошта тимчасово закрила деякі відділення через карантинні заходи в Україні. Перелік відділень, які тимчасово не будуть приймати посилки, можна побачити по посиланню.