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Ці прості правила допоможуть не захворіти на коронавірус

STYLERКоронавірус    17.03.2020 - 13:59
Ці прості правила допоможуть не захворіти на коронавірус
Як не захворіти коронавірусом (колаж: РБК-Україна)

Від коронавіруса можна захиститися за допомогою простих життєвих правил

Коронавірус в Україні підтвердили вже у семи осіб на 17 березня. Які заходи самозахисту можна застосувати, щоб не захворіти смертельно небезпечною хворобою - в матеріалі Styler.

Нагадаємо, що в країні запроваджується жорсткий карантин, щоб зупинити епідемію COVID-19. Влада звертається до українців по можливості якомога менше виходити на вулицю, для цього закривається більшість закладів і метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі.

За словами медиків з саміту Singularity University щодо протидії розповсюдження коронавіруса, від COVID-19 можуть допомогти вберегтися такі правила:

  • не ходіть у місця великого скупчення людей (спортзали, бари, клуби, ресторани, салони краси) - з 17 березня в Україні закриті,
  • почекати з відвідуванням дантистів (з 18 березня деякі клініки закриваються),
  • замініть походи в церкву духовним самовдосконаленням вдома,
  • працюйте віддалено, якщо треба їхати на роботу - робіть це не в годину пік,
  • в авто і таксі - відкривайте вікна, щоб був потік повітря,
  • провітрюйте квартиру і робіть вологе прибирання - віруси цього бояться,
  • якщо потрібно виходити на вулицю, дотримуйтесь дистанцію з іншими людьми не менше 1,5 метра,
  • створіть у квартирі "червону зону" для предметів з вулиці, де може бути вірус - наприклад, взуття,
  • ходіть по супермаркетам, коли там менше людей,
  • коли берете візок в маркеті, протріть его антисептиком,
  • стерилізуйте смартфон,
  • не чіпайте обличчя руками,
  • вживайте в їжу тільки термічно оброблену їжу.

Щоб тримати імунітет в тонусі, потрібно правильно харчуватися і повноцінно висипатися.

Раніше ми писали, що Нова пошта тимчасово закрила деякі відділення через карантинні заходи в Україні. Перелік відділень, які тимчасово не будуть приймати посилки, можна побачити по посиланню.

Коронавірус в Україні і світі: головні новини 17 березня Скасування пасажирських поїздів в Україні: з'явився перелік
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