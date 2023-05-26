"Просто отпусти меня": дочь самой пожилой матери Украины готовит речь в суде

История с изъятием 12-летней девочки у 78-летней матери Валентины Подвербной после жалоб о жестоком поведении пенсионерки не оставила равнодушными многих украинцев. Люди с волнением наблюдают, что же будет дальше. Анна-Мария сейчас в больнице, а Валентина Подвербная уже в июне предстанет перед судом.
Чего сейчас хочет 12-летняя Анна-Мария сообщил, помогающий ребенку Дмитрий Балуш, пишет ТСН.
После того, как Анну-Марию изъяли от 78-летней Валентины, она живет в больнице. С ней занимаются психологи, она находится в окружении детей. Возвращаться домой она категорически не хочет, хотя не против редких встреч с матерью.
"Я общался сегодня с девочкой. В суде она планирует обратиться к матери со словами: "Отпусти меня. Просто отпусти", - сообщил Дмитрий.
"Сейчас ребенок называет себя счастливым, потому что чувствует внимание к себе, потому что с ним работают психологи, потому что находится среди детей", – отметил он.
По словам Блауша, Анна-Мария утверждает, что сейчас очень счастлива. Вскоре у нее запланирована операция по исправлению косоглазия, которую ребенок так желал.
Кстати, Подвербная-старшая приходит к дочери.
Подвербная-старшая общалась со своим адвокатом, то есть, скорее всего, тщательно готовится к судебным процессам, ранее анонсированным Новозаводским райсудом Чернигова.
Согласно данным официального судебного интернет-ресурса, 78-летняя пенсионерка фигурирует сразу по трем делам, где предметами иска являются: "Невыполнение родителями или заменяющими их лицами, обязанностей по воспитанию детей", "Совершение домашнего насилия" и "Отнятие малолетнего ребенка".
Рассмотрение последнего запланировано судом 13 июня. Если суд решит изъять ребенка, Валентина не будет лишена родительских прав.
"Пусть идет домой. Мне больно, есть обида. Я ей все покупаю…", - сообщила Валентина в телефонном разговоре с журналистами, но бросила трубку.
Валентина Подвербная с дочерью несколько лет назад (фото: "Суспільне")
Жительница Чернигова Валентина Подвербная стала матерью 23 февраля 2011 года в возрасте 65 лет. У нее родилась здоровая девочка, которую назвали Анна-Мария.
Недавно дочь 78-летней Валентины Подвербной, которая признана самой пожилой матерью Украины, пожаловалась на издевательства со стороны родительницы. На ситуацию обратили внимание правоохранители и местные власти, и ребенка изъяли работники соцслужб.
Отмечается, что во время проверки сотрудники ювенальной полиции совместно с работниками службы по делам детей установили, что ребенок проживает в не надлежащих санитарно-гигиенических условиях и подвергается домашнему насилию.
Также сообщали о том, что Подвербная заставляла девочку просить милостыню, совсем ничего ей не покупала, а операцию по исправлению косоглазия - делать отказывалась.
Напомним, что cамая пожилая мать Украины впервые отреагировала на "издевательства над дочерью".
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