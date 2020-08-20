Просто соромно: в Україні медикам підвищать зарплату і переглянуть тарифи на медпослуги

В Україні переглянуть тарифи на медичні послуги на 2021 рік і підвищать зарплати лікарям, середньому та молодшому медперсоналу.

Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.

Міністр зазначив, що тарифи затверджуються на рік, і в уряді обов'язково їх переглядатимуть на наступний.

"І не тільки саму вартість тарифу, а ми говоримо про тариф, якщо справді за ці кошти можна вилікувати та виписати людину, яка вже одужала", - заявив чиновник.

Степанов наголосив, що при складанні цих тарифів наступного року "ми будемо закладати справедливу заробітну плату для лікарів".

"Позиція і глави держави, і мене, як міністра охорони здоров'я - заробітна плата наших медичних працівників повинна бути радикально збільшена. Це стосується і лікарів, і середнього і молодшого медичного персоналу", - сказав глава МОЗ.

Також він нагадав, що перше підвищення заробітної плати медичним працівникам заплановано з 1 вересня. Так, зарплата лікаря в середньому має зрости на 3,5 тисячі гривень, середнього медичного персоналу - на близько 2,5 тисячі, а молодшого медперсоналу - на близько 1250 гривень.

"Це будуть доплати нашим медичним працівникам, вони визначені в абсолютній цифрі. Це перший крок. І нарешті держава вже повинна звернути увагу і сказати, що не може лікар отримуватиме таку зарплату, яку він отримує сьогодні. Бо це просто соромно для країни", - зізнався чиновник.

Як повідомлялося, з 1 вересня 2020 року зарплату медикам підвищать на 25, 50 і 70% в залежності від категорії.

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