Мода баррикад. Как одежда становилась голосом протеста в Украине и мире

Сколько символических вещей может лежать на полках вашего домашнего шкафа? Галстук, который одели на первое свидание, счастливые туфли, в которых заходили в офис работы мечты, белое платье, в котором шли к венцу. Таких знаковых элементов гардероба можно поискать еще немало, и у каждого будет особенная история.
Существует одежда, которая может быть символической не только для вас, но и для целых групп людей. Она напоминает об общественных событиях и даже до сих пор транслирует месседжи, которые вкладывались в каждое событие.
Как обычные элементы одежды становятся средством трансляции информации - рассказываем в материале РБК-Украина.
Наряды украинских казаков вполне справедливо назвать одним из самых первых проявлений символичности одежды. Ведь исторически так сложилось, что для этой прослойки украинского населения элементы гардероба были и платой за пленных, и способом самоидентификации, и средством защиты.
После успешных военных походов казаки привозили немало приобретений, среди которых часто была новая одежда. Чаще всего привезенные наряды носили именно те, кто был причастен к этому походу. Так они подчеркивали свой вклад в военную операцию, а также заслуживали уважения в окружении. А если кто-то посторонний надевал привезенные вещи, то его "награждали" презрительными взглядами.
Одежда казаков становилась важным средством самоидентификации, особенно в боях. В таких операциях важное значение придавали шапкам, ведь они давали возможность быстро отличить "своего" от "чужого". Кроме того, головной убор для украинского казачества имел еще и особое духовное значение, олицетворяя казацкое достоинство и власть.
На международной арене существует множество примеров того, когда с помощью обычных элементов одежды человек пытался донести свои стремления и убеждения. Если обратиться к истории, то постепенно можно выстроить цепочку из нескольких известных демонстраций.
На рубеже 19 и 20 веков получило распространенность движение суфражисток. Наиболее влиятельным оно стало на территории Великобритании и США. Дословно суфражистка переводится как "поборщица избирательного права". Соответственно понимаем, что движение касалось женщин, добивавшихся получения избирательного права, а также других экономических и политических прав.
Суфражистки организовывали ненасильственные мирные акции, чтобы донести свои требования. Но что касается одежды? Активистки закрепили за собой три основных цвета своей деятельности: фиолетовый, белый и золотисто-желтый. Но больше всего аудитории отозвался белый цвет.
Дело в том, что ткань этого цвета была доступна всем слоям населения. Поэтому к суфражисткам приобщались представительницы разных классов, одевая белые платья или фартуки.
Украинские женщины тоже не отставали от борьбы за свои права. В нашей истории мы не видим яркого примера использования белых элементов женской одежды как символа движения. Однако мода стала инструментом привлечения внимания несколько иным образом.
Развивали женское движение украинки с маленьких шагов. Для начала организовывали группировки взаимоподдержки, при которых действовали сады и приюты, пункты помощи нуждающимся и т.п. Одной из таких активисток была Гермина Шухевич - бабушка известного украинского деятеля Романа Шухевича.
Именно эта женщина начала демонстрировать свои взгляды через моду. Гермина стала основательницей союза, который занимался пошивом одежды, а также вышиванием и шитьем. Шухевич даже удалось организовать первые украинские показы мод, на которых активно продвигалась одежда с национальными элементами.
Свою же позицию по поводу равенства в правах мужчин и женщин Гермина показала достаточно смелым и даже несколько дерзким модным образом. Она стала первой женщиной, публично появившейся в штанах. Для тогдашних реалий это был серьезный вызов.
Семья Шухевичей (фото: facebook.com/Локальна історія)
И хотя стиль демонстраций и требований меняется, однако одежда по-прежнему остается неизменным инструментом передачи своих взглядов.
2017 год в США отметился масштабной волной демонстраций, случившихся в первый рабочий день Дональда Трампа в должности президента. Акцию назвали "Маршем женщин", а ее основной целью было продемонстрировать тогдашнему президенту, что права женщины - это, прежде всего, права человека.
Для самоидентификации активистки использовали розовые шапочки. Пожалуй, удивления не вызывает выбор цвета, поскольку даже несмотря на размывание гендерных границ и определенную гендерную флюидность, розовый цвет до сих пор закреплен в сознании людей за женским полом. Но, по мнению стилистки-психолога Дарьи Морган, соответствие цвета аргументировано не только этим.
"Розовый так или иначе закреплен за проявлениями определенной феминности, нежности, тонкости, отзывчивости, детского состояния, беззащитности. Он является показателем того, что я не борюсь, я нуждаюсь в твоем одобрении и ощущении безопасности от тебя", - объясняет эксперт.
Она убеждена, что розовые шапочки целиком и полностью соответствуют движению, поскольку выполняют свою функцию. Если демонстрация мирная, то символика должна выбираться соответствующая, а именно это о розовом цвете. Этот оттенок будто демонстрирует потребность привлечения внимания к правам женщин, потому что они прежде всего люди.
В 2018 году на премии "Золотой глобус" многие звезды мирового масштаба выразили свою молчаливую поддержку жертвам домашнего насилия. Это был знак вовлечённости в движения #MeToo и #TimesUp, целью которых было выступить против насилия в отношении женщин.
В чем заключалась роль одежды? Анджелина Джоли, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Кендалл Дженнер, Эмма Стоун, Джессика Честейн, Мэрил Стрип и многие другие звезды появились на премии в черных платьях.
"Черный цвет, он что делает? Он помогает отгородиться от мира, это тьма, если символически это как-то назвать. И только благодаря Коко Шанель он стал цветом элегантности тоже. Но в общем это цвет траура и определенного барьера между мной и миром" , - объясняет Морган.
Премия "Золотой глобус" 2018 стала именно тем событием, когда в молчаливом образе участников читалось очень много смыслов. Символично, что знаком протеста было черное платье. Этот элемент более присущ женскому гардеробу, отсюда и связь с защитой женщин от насилия.
Одежда может доносить молчаливые месседжи не только из-за цвета. Так символичность "Движения желтых жилетов" объяснена не выбором цвета, а принадлежностью к конкретной отрасли. В 2018 году во Франции начался ряд водительских протестов против завышенных цен на топливо.
Эксперт по имиджевым технологиям Татьяна Илюк утверждает, что должна быть не только идентификация себя через одежду, но и удачно подобранный символизм. То есть группа должна через определенную вещь представить свои цели и ценности.
"Эти желтые жилеты - это технология идентификации. Она просто показывает принадлежность людей к определенной группе по своему профессиональному направлению", - подчеркивает Татьяна.
Желтые жилеты со светоотражающими элементами полностью выполняют свою функцию привлечения внимания и самоидентификации. Согласно законодательству Франции, каждый водитель должен иметь такой жилет в своем автомобиле. Отсюда следует символичность подобранной одежды, которая транслирует мнение причастных к движению.
Вспомните свой шкаф с 2004 года. Вам точно попадет в руки какая-нибудь вещь знакового цвета, которая напомнит об Оранжевой революции. Тогда улицы были переполнены людьми в оранжевой одежде, с шарфами или лентами этого цвета.
"В первую очередь это были люди, объединенные вокруг персоны Виктора Ющенко, объединенные идеей европейской демократической Украины и ее ухода от российского вектора", - объясняет Илюк.
Оранжевый цвет одежды был способом идентификации поклонников движения, чтобы можно было с легкостью отличить "свой" или "чужой". Благодаря удачному сочетанию цветов и передаче их через элементы одежды Оранжевая революция стала мощным имиджевым проектом. Людям не нужно было ничего нового придумывать, у каждого в шкафчике лежала какая-то оранжевая вещь.
Цвет придает дополнительную силу одежды в трансляции месседжей. Дарья Морган на 99,9% убеждена, что выбор на оранжевый пал не случайно.
"Оранжевый - единственный цвет из всего спектра, который не имеет отрицательного значения. Да, все цвета биполярны, а оранжевый именно об энергии, веселье, солнце, мощи. Когда ты видишь оранжевый, ты вообще не чувствуешь опасности", - объясняет эксперт.
Удачный цвет и простая одежда настолько хорошо вписались в картинку, что смогли сплотить множество людей с общими целями и взглядами. Этот символ стал не только способом идентифицировать себя, но и инструментом демонстрации своих взглядов из-за принадлежности к определенной группе.
Приближаясь к настоящему, мы не прекращаем использовать одежду как возможность что-либо сказать. Вспомните, когда приобрели популярность патриотические цвета. Сначала ими заинтересовалось общество после Революции Достоинства, а от 24 февраля 2022 года их значение приобрело большую значимость.
"Сейчас мы видим, что идентификация идет больше даже не на вышиванки, а на патриотические цвета. Желто-синие цвета - Украина, все. Хотя еще есть страны, которые имеют эти цвета, но война актуализировала синий и желтый нашего флага", - комментирует Татьяна Илюк.
Сегодня желто-голубые рубашки, футболки, платья, костюмы помогают идентифицировать себя и показать, что вот я украинец или украинка. Иностранные граждане, одеваясь в цвет нашего флага, демонстрируют свою позицию относительно войны и выражают поддержку Украине.
"Я не думаю, что этого (патриотических цветов - Ред.) может быть многовато. В нестабильном мире, в котором мы с вами живем уже много лет, стабильность - это хорошая новость. Поэтому чем больше мы будем видеть каких-то проявлений визуализации нашей подлинности, от этого нам будет только лучше", - уверяет Морган.
Грамотно подобранная символика может сказать гораздо больше, чем слова. Одежда в случае демонстрации становится безоговорочным символом. Ее можно легко запомнить, а также подобрать подобный образ, чтобы присоединиться к сообществу. То есть именно вещь из вашего гардероба предоставит вам возможность подкрепить свою принадлежность к взглядам, движениям или группам с помощью визуализации.
По словам стилистки-психолога, одежда должна решить две проблемы: человек хочет вписаться в какую-то среду или наоборот выписаться из нее. Отсюда и происходит выбор подходящих вещей. Если какая-то футболка помогает человеку присоединить себя к чему-то, то он ее наденет. Однако этот человек может выбрать что-то совершенно противоположное, чтобы демонстрировать свою отчужденность.
"Мода реагирует, она живет и эти проявления взаимосвязаны", - убеждает Илюк.
И в этом своя правда, ведь одежда становится реакцией на события. Она демонстрирует принадлежность или отсоединение, привлекает внимание и дает подкрепление позиционирования визуализацией. Благодаря комплексному подходу к подбору элементов гардероба, человек может транслировать свои настроения и даже общественно важные месседжи. Потому что одежду мы не выбираем просто так.
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