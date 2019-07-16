Просто не прокинувся: на зйомках раптово помер актор з фільму "Бетмен"

Відомий ірландський актор, зірка фільмів "Бетмен" і "Нокаут" раптово помер під час зйомок серіалу "Місто-казка". Карл Шилдс заснув у перерві і просто не прокинувся. Йому було всього 47 років.

Колеги по знімальному майданчику розповіли, що Карл Шилдс незадовго до трагедії скаржився на погане самопочуття. У нього були серйозні болі в спині, і він навіть пересувався за допомогою милиць. Крім того, він часто засинав в перервах, просто сидячи на стільці. Однак ніхто не звернув увагу на те, що йому стає гірше. Йому ніхто не запропонував допомогу і не порахував потрібним викликати медиків.

На даний момент причина смерті актора не вказується і буде проведено розслідування.

Карл Шилдс (popmais.com.br)

Карл Шилдс був відомий завдяки своїм роботам на сцені Театру Абатства в Дубліні, в "Ройал-Корті" і театрі "Буш" в Лондоні. Знявся у фільмі "Бетмен: Початок", "Нокаут", а також в серіалах "В пустелі смерті", "Тюдори", "Гострі козирки", "Війна Фойла".

В 2016 році його номінували на премію Ірландської академії кіно і телебачення, як кращого актора.

Карл Шилдс (popmais.com.br)

"Карл був унікальним талантом, одночасно енергійним, безтурботним, веселим, дотепним, щирим і дуже яскравим. Він був видатним актором ірландського театру", - розповіла його агент Ліза Річардс.

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