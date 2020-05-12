Просто переїв: під Львовом через халатність лікарів загинув молодий хлопець

У Львівській області загинув 23-річний хлопець, бо лікарі вчасно не розпізнали у нього апендицит. Родичі розповіли, що Ростислав п'ять днів скаржився на гострий біль у животі й в лікарню він звернувся відразу. Лікарі в райцентрі Городок не стали робити повне обстеження і сказали, що хлопець "просто переїв".

23-річному Ростиславу стало погано вночі 22 квітня. Біль у правій нижній частині живота і настільки сильний, що родичі самі повезли його у районну лікарню.

"Коли ми привезли його в приймальне відділення, там запитали: "Навіщо ви їхали серед ночі? Почекали б до ранку". Ми пояснили, що боїмося, як би це не було запалення апендикса. Симптоми дуже схожі. До брата підійшов черговий лікар, подивився на його живіт, один раз злегка до нього доторкнувся і сказав: "Ні. У нього затверділий живіт. Він просто переїв". Те, що зробив лікар, ніяк не можна було назвати пальпацією і повноцінним оглядом. Він навіть нічого там не промацував. Складалося враження, що він не хотів до брата зайвий раз торкатися. Можливо, вони там все зараз бояться коронавірусу і прагнуть ні до кого не наближатися, не знаю. Але на цьому тієї ночі все і закінчилося. Ростиславу тільки вкололи знеболювальне і сказали здати аналіз сечі, що він і зробив. А ось про аналіз крові взагалі ніхто нічого не говорив", - розповів Любомир Кімнатний, брат Ростислава, у коментарі для видання "Факти".

Він додав, що лікарі дали підписати пацієнту папір про відмову від госпіталізації. Медики пояснили, що у нього "здуття від переїдання і просто гази".

Пізніше медики повідомили рідним, що нормальний аналіз сечі, а це підтвердило їх версію про переїданні. Порадили Ростиславові сходити в туалет і пити багато води. Від сильного болю прописали знеболювальне.

Два дні хлопець пив таблетки від болю, які практично не допомагали, а 24 квітня він знову звернувся до лікарів і зажадав, щоб його повністю обстежили. Йому відповіли, що можуть зробити УЗД та рентген.

"Брат так і зробив. Перемагаючи біль, ходив по кабінетах, стояв у чергах. Потім з цими результатами потрапив до хірурга — вже до іншого, до жінки. І знову, як розповідав Ростислав, все те ж саме: ніякої пальпації, ніякого огляду. Вона сказала, що УЗД та рентген "нічого такого не показали" і що це "звичайна загазованість, яка пройде". Брат пояснював, що не може сходити в туалет. На що йому порадили зробити клізму (хоча при апендициті цього робити не можна). В результаті Ростислав знову повернувся додому ні з чим. У п'ятницю брат все ж таки зміг один раз сходити в туалет. Потім подіяло знеболювальне і йому начебто стало трохи легше. Але ненадовго — в суботу всі симптоми повернулися. Він знову пив ті таблетки, але вони толком нічого не давали. Він вже нічого не їв. Тільки намагався пити багато води, як йому говорили. А в неділю йому стало зовсім погано. На шкірі з'явилися темні плями. Спочатку на ногах, а потім по всьому тілу. Ми зрозуміли, що його терміново потрібно везти в лікарню. Ростислав насилу зміг дійти до машини...", - розповів Любомир.

Ростислава відвезли в іншу лікарню, де лікар відразу ж після огляду сказав готувати операційну. Медики пояснили рідним, що стан хлопця критичний і шанси у нього мінімальні.

"Тоді вже стало зрозуміло, що це таки апендицит. А що з'явилися на тілі плями означало, що вже почався перитоніт (запалення очеревини). Я так розумію, що, коли його поклали на операційний стіл, там вже пішли незворотні процеси... Ростислав помер. Кажу це і сам досі не можу повірити", - додав Любомир.

Розтин показав, що причиною смерті став гангренозно-виразковий апендицит. Як пояснив патологоанатом родичам, молодий хлопець помер від того, що запалення апендикса не стали лікувати вчасно.

"Виявляється, у 21 столітті можна померти від апендициту. Міцний, повний сил хлопець... Та ладно якби це він пізно звернувся до лікарів. Але брат приїхав в лікарню в перший же день! Зараз ми вже знаємо, що діагностувати запалення допоміг би елементарний аналіз крові. Але тоді нам цього ніхто не сказав. Медики усією своєю поведінкою показували, що їм не до Ростислава", - додали шоковані родичі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Неналежне виконання службових обов'язків медпрацівником".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові через недбалість лікарів помер чоловік.