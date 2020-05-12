Просто переел: под Львовом из-за халатности врачей погиб молодой парень

Во Львовской области погиб 23-летний парень, так как врачи вовремя не распознали у него аппендицит. Родственники рассказали, что Ростислав пять дней жаловался на острую боль в животе и в больницу он обратился сразу. Врачи в райцентре Городок не стали делать полное обследование и сказали, что парень "просто переел".

23-летнему Ростиславу стало плохо ночью 22 апреля. Боль была в правой нижней части живота и настолько сильной, что родственники сами повезли его в районную больницу.

"Когда мы привезли его в приемное отделение, там спросили: "Зачем вы ехали среди ночи? Подождали бы до утра". Мы объяснили, что боимся, как бы это не было воспаление аппендикса. Симптомы очень похожи. К брату подошел дежурный врач, посмотрел на его живот, один раз слегка до него дотронулся и сказал: "Нет. У него затвердевший живот. Он просто переел". То, что сделал врач, никак нельзя было назвать пальпацией и полноценным осмотром. Он даже ничего там не прощупывал. Складывалось впечатление, что он не хотел к брату лишний раз прикасаться. Возможно, они там все сейчас боятся коронавируса и стараются ни к кому не приближаться, не знаю. Но на этом той ночью все и закончилось. Ростиславу только укололи обезболивающее и сказали сдать анализ мочи, что он и сделал. А вот про анализ крови вообще никто ничего не говорил", - рассказал Любомир Комнатный, брат Ростислава, в комментарии для издания "Факты".

Он добавил, что врачи дали подписать пациенту бумагу об отказе от госпитализации. Медики объяснили, что у него "вздутие от переедания и просто газы".

Позже медики сообщили родным, что анализ мочи нормальный, а это подтвердило их версию о переедании. Посоветовали Ростиславу сходить в туалет и пить много воды. От сильной боли прописали обезболивающее.

Два дня парень пил таблетки от боли, которые практически не помогали, а 24 апреля он снова обратился к врачам и потребовал, чтобы его полностью обследовали. Ему ответили, что могут сделать УЗИ и рентген.

"Брат так и сделал. Превозмогая боль, ходил по кабинетам, стоял в очередях. Потом с этими результатами попал к хирургу — уже к другому, к женщине. И опять, как рассказывал Ростислав, все то же самое: никакой пальпации, никакого осмотра. Она сказала, что УЗИ и рентген "ничего такого не показали" и что это "обычная загазованность, которая пройдет". Брат объяснял, что не может сходить в туалет. На что ему посоветовали сделать клизму (хотя при аппендиците этого как раз делать нельзя). В результате Ростислав опять вернулся домой ни с чем. В пятницу брат все-таки смог один раз сходить в туалет. Потом подействовало обезболивающее и ему вроде бы стало немного легче. Но ненадолго — в субботу все симптомы вернулись. Он опять пил те таблетки, но они толком ничего не давали. Он уже ничего не ел. Только старался пить много воды, как ему говорили. А в воскресенье ему стало совсем плохо. На коже появились темные пятна. Сначала на ногах, а потом по всему телу. Мы поняли, что его срочно нужно везти в больницу. Ростислав с большим трудом смог дойти до машины…", - рассказал Любомир.

Ростислава отвезли в другую больницу, где врач тут же после осмотра сказал готовить операционную. Медики объяснили родным, что состояние парня критическое и шансы у него минимальные.

"Тогда уже стало понятно, что это таки аппендицит. А появившиеся на теле пятна означали, что уже начался перитонит (воспаление брюшины). Я так понимаю, что, когда его положили на операционный стол, там уже пошли необратимые процессы… Ростислав умер. Говорю это и сам до сих пор не могу поверить", - добавил Любомир.

Вскрытие показало, что причиной смерти стал гангренозно-язвенный аппендицит. Как объяснил патологоанатом родственникам, молодой парень скончался от того, что воспаление аппендикса не стали лечить вовремя.

"Оказывается, в 21 веке можно умереть от аппендицита. Крепкий, полный сил парень… И ладно если бы это он поздно обратился к врачам. Но брат приехал в больницу в первый же день! Сейчас мы уже знаем, что диагностировать воспаление помог бы элементарный анализ крови. Но тогда нам этого никто не сказал. Медики всем своим поведением показывали, что им не до Ростислава", - добавили шокированные родственники.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей медработником".

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове из-за халатности врачей умер мужчина.