Не просто листья. 7 полезных видов салата, которые легко найти в супермаркете

Самые полезные виды салата

Ромен

Диетолог Эми Дэвис рассказал, что салат ромен богат витаминами А и К, а также фолиевой кислотой. Из него организм получит много воды и умеренное количество клетчатки и калия, что делает его разумным выбором для поддержания гидратации, а также здоровья глаз, кишечника, иммунитета и сердца.

Мягкий вкус этого салата также может выдержать почти любую комбинацию вкусов заправки.

Салат ромен (фото: wikipedia)

Баттерхед

Салат Баттерхед, который часто называют салатом Бостон известен благодаря своей сытной хрустящей и нежной текстуре.

Этот салат содержит калий и витамины А иС2. Как и во многих других салатах, вы также можете найти большое количество воды. Эти питательные вещества в сочетании поддерживают здоровье сердца, иммунитета, глаз и клеток, сохраняя водный баланс организма.

Баттерхед (фото: Getty Images)

Айсберг

Салат айсберг известен своим высоким содержанием воды, но он также содержит витамины А и К и удовлетворяет 40% ежедневной потребности в витамине А, а также содержит впечатляющее количество полезных для глаз растительных соединений лютеина и зеаксантина.

Листья айсберга настолько большие и толстые, что многие люди используют их вместо хлеба.

Немытый айсберг в полиэтиленовом пакете хранится до двух недель. Он подходит для салатов, а также для нарезки и добавления в бутерброды и гамбургеры.

Капуста Айсберг (фото: Getty Images)

Шпинат

Шпинат - это один из самых насыщенных питательными веществами видов листовой зелени, содержит много антиоксидантов и витамина К, а также витамин А и фолиевую кислоту.

Кулинарные применения шпината почти бесконечны. Его добавляют в салаты и даже смузи.

Руккола

Это зелень с перцем, которая богата витамином С, кальцием и полезными для сердца нитратами. В ней много витамина А и растительных соединений, которые поддерживают здоровье глаз, костей, сердца и иммунной системы.

Рукколу можно использовать вместо базилика или как основу простого салата с лимоном, оливковым маслом и тертым пармезаном.

Салат с рукколой (фото: wikipedia)

Радиккьо

Это горький салат, легко узнаваемый по яркому фиолетовому цвету. Этот салат может храниться в холодильнике несколько недель и подходит как для употребления в сыром виде, так и для приготовления блюд.

Салат богат калием, витамином К и антоцианами - группой антиоксидантов, которые помогают уменьшить воспаление и поддерживают здоровье мозга.

Радиккьо (фото: wikipedia)

Кейл

Содержит высокое содержание витаминов К и С для улучшения иммунитета и лютеин для здоровья глаз. Вы также найдете значительное количество кальция и калия в этой сытной зелени, что способствует лучшему здоровью костей и сердца.

Это сытная зеленая капуста, поэтому ее лучше ее смазать оливковым маслом и лимонным соком, чтобы смягчить листья, прежде чем добавлять в салаты.

Капуста кейл (фото: wikipedia)