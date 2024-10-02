Просто добавьте это копеечное средство в шампунь, чтобы ваши волосы отросли

Как просто отрастить волосы. Метод от врача

Если вам тяжело отрастить волосы, врач показала простое изменение вашей процедуры мытья волос, которая может изменить все.

Выпадение волос и отсутствие роста могут очень огорчать, особенно учитывая огромное количество продуктов на рынке, утверждающих, что они помогают, но с чего начать?

Врач Джанин Боуринг предполагает, что добавление чайной ложки кофе в шампунь может значительно ускорить рост волос.

Самым распространенным типом выпадения волос как у мужчин, так и у женщин является андрогенная алопеция, также известная как AGA.

"У мужчин это называется облысение по мужскому типу, а у женщин – выпадение волос по женскому типу", - уточнила она.

Она отметила, что обычно у мужчин выпадение начинается с области висков и со временем эта линия волос отступает, образуя характерную форму буквы М.

А у женщин выпадение волос обычно происходит на макушке, где пряди постепенно становятся все более и более редкими.

"Итак, было доказано, что кофеин помогает с ростом волос. Добавьте только чайную ложку молотого кофе в шампунь, когда вы моете волосы, а затем промойте их", - заявила врач.

Для справки

Опубликованные немецкими учеными результаты свидетельствуют о высокой активности кофеина как стимулятора роста волос.

Воздействие кофеина на рост волос проявляется независимо от склонности к выпадению или облысению.

В случае, если у пациента идет процесс потери волос, эффект от кофеина может не просто приостановить его, а перекрыть, то есть вызвать укрепление ранее умирающих волосяных фолликулов.

Примечательно, что кофеин воздействует на волосы только при наружном нанесении и не проявляет активности при приеме внутрь. Возможно, поэтому человечество не пришло к этому открытию раньше.