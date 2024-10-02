Врач поделилась простым приемом для роста волос, предполагающим добавление недорогого продукта в ваш шампунь.
Что именно нужно сделать для роскошной шевелюры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Джанин Боуринг.
Если вам тяжело отрастить волосы, врач показала простое изменение вашей процедуры мытья волос, которая может изменить все.
Выпадение волос и отсутствие роста могут очень огорчать, особенно учитывая огромное количество продуктов на рынке, утверждающих, что они помогают, но с чего начать?
Врач Джанин Боуринг предполагает, что добавление чайной ложки кофе в шампунь может значительно ускорить рост волос.
Самым распространенным типом выпадения волос как у мужчин, так и у женщин является андрогенная алопеция, также известная как AGA.
"У мужчин это называется облысение по мужскому типу, а у женщин – выпадение волос по женскому типу", - уточнила она.
Она отметила, что обычно у мужчин выпадение начинается с области висков и со временем эта линия волос отступает, образуя характерную форму буквы М.
А у женщин выпадение волос обычно происходит на макушке, где пряди постепенно становятся все более и более редкими.
"Итак, было доказано, что кофеин помогает с ростом волос. Добавьте только чайную ложку молотого кофе в шампунь, когда вы моете волосы, а затем промойте их", - заявила врач.
Опубликованные немецкими учеными результаты свидетельствуют о высокой активности кофеина как стимулятора роста волос.
Воздействие кофеина на рост волос проявляется независимо от склонности к выпадению или облысению.
В случае, если у пациента идет процесс потери волос, эффект от кофеина может не просто приостановить его, а перекрыть, то есть вызвать укрепление ранее умирающих волосяных фолликулов.
Примечательно, что кофеин воздействует на волосы только при наружном нанесении и не проявляет активности при приеме внутрь. Возможно, поэтому человечество не пришло к этому открытию раньше.
@j9naturally
Добавьте Смотреть к Шампуу для Hair Growth Dr. Janine дискуссии о том, чтобы сложить чай в шампунь, як засіб для сприятливих статей. В ее анализе, его пояснения, что андрогенетическая алопеция (AGA) является современным среди мужчин и женщин, объясняя как маленький pattern baldness в людях і верхній head hair loss in women. Dr. Janine references scientific studies свидетельствующие, что caffeine может contribute to hair growth. Як recommendation, це suggests blending jeden teaspoon kávové kávy s vaším hampoo під час домашніх водних процесів, незважаючи на massaging it в scalp to stimulate zdravі муки. Follow for more natural health tips. #alopecia #hairloss #hairgrowth #wellness original sound - докторянин Боурин, ND
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