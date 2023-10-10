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Простой способ сделать объемную укладку дома "как в салоне" всего за 10 минут (видео)

Как сделать дома объемную укладку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мы все хотим иметь объемные волосы, но не у многих из нас есть время или деньги на регулярную укладку феном в салоне. Есть прекрасная новость, для того, чтобы получились объемные и упругие локоны, не обязательно даже выходить из дома к мастеру.

Как сделать салонную укладку дома, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok красотки и эксперта красоты Марены Зачек.

Как сделать идеальную укладку дома

Если у вас нет дома фена Dyson - это вообще не проблема. Для создания локонов вам понадобится всего лишь плойка для волос.

Чтобы добиться желаемого результата, все, что вам нужно,- это плойка, пара резинок для волос и несколько бигуди на липучке того размера, который вы обычно используете при завивке волос.  Этот метод также лучше всего подходит тем, у кого длинные волосы.

Вначале расшечите волосы,  нанесите на них фиксирующий мусс, а потом соберите их в конский хвост с помощью резинки. Отделите челку от остальных волос.

Далее приступайте к завивке волос. Начните завивать пряди, а после завивки накрутите волосы на бигуди и зафиксируйте, чтобы придать волосам определенную форму. Это также поможет создать текстуру.

Завив все волосы в хвосте, сделайте то же самое с челкой, не забывая тоже накрутить ее на бигуди.

Оставьте бигуди на волосах примерно на 15 минут (но чем дольше вы оставите, тем дольше сохранится вид). Удалите все с волос и зафиксируйте лаком для прочной укладки.

@marenanicole

No dyson no problem! You can achieve the 15 minute express blowout using a curling iron

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