Простой способ сделать объемную укладку дома "как в салоне" всего за 10 минут (видео)

Как сделать идеальную укладку дома

Если у вас нет дома фена Dyson - это вообще не проблема. Для создания локонов вам понадобится всего лишь плойка для волос.

Чтобы добиться желаемого результата, все, что вам нужно,- это плойка, пара резинок для волос и несколько бигуди на липучке того размера, который вы обычно используете при завивке волос. Этот метод также лучше всего подходит тем, у кого длинные волосы.

Вначале расшечите волосы, нанесите на них фиксирующий мусс, а потом соберите их в конский хвост с помощью резинки. Отделите челку от остальных волос.

Далее приступайте к завивке волос. Начните завивать пряди, а после завивки накрутите волосы на бигуди и зафиксируйте, чтобы придать волосам определенную форму. Это также поможет создать текстуру.

Завив все волосы в хвосте, сделайте то же самое с челкой, не забывая тоже накрутить ее на бигуди.

Оставьте бигуди на волосах примерно на 15 минут (но чем дольше вы оставите, тем дольше сохранится вид). Удалите все с волос и зафиксируйте лаком для прочной укладки.