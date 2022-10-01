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Простой печеночный паштет, который готовится в считанные минуты

Скриншот: Как приготовить печеночный паштет
Автор: Светлана Мащенко

Печеночный паштет – отличная закуска, которую хоть на хлеб намазывать, хоть ложками есть. А готовить его проще простого.

Рецептом поделились на YouTube-канале Onyshkevychі.

Составляющие:

  • печень – 600 г
  • лук – 1-2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сливочное масло – 100 г
  • соль, перец по вкусу
  • масло для жарки

Пошаговое приготовление

Промойте и просушите бумажными полотенцами печень (любую, которую вы любите). Разрежьте на крупные куски, срежьте пленку, и если попадаются желчные пузыри – их надо срезать.

Налейте в разогретую сковороду масло. Обжарьте печень на среднем огне.

Нарежьте лук и натрите морковь.

Когда печень хорошо поджарится, выложите ее в миску.

Обжарьте лук с морковью на сковороде, прожарьте несколько минут до мягкости. Добавьте зажарку в печень.

Перебейте все блендером или перекрутите на мясорубке. Добавьте по вкусу соль и перец. В горячую печенку добавьте сливочное масло и все тщательно перемешайте.

Наш печеночный паштет готов!

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