Простой печеночный паштет, который готовится в считанные минуты

Печеночный паштет – отличная закуска, которую хоть на хлеб намазывать, хоть ложками есть. А готовить его проще простого.
Рецептом поделились на YouTube-канале Onyshkevychі.
Промойте и просушите бумажными полотенцами печень (любую, которую вы любите). Разрежьте на крупные куски, срежьте пленку, и если попадаются желчные пузыри – их надо срезать.
Налейте в разогретую сковороду масло. Обжарьте печень на среднем огне.
Нарежьте лук и натрите морковь.
Когда печень хорошо поджарится, выложите ее в миску.
Обжарьте лук с морковью на сковороде, прожарьте несколько минут до мягкости. Добавьте зажарку в печень.
Перебейте все блендером или перекрутите на мясорубке. Добавьте по вкусу соль и перец. В горячую печенку добавьте сливочное масло и все тщательно перемешайте.
Наш печеночный паштет готов!
Раньше мы писали, как приготовить сельдь пряного посола дома, так, чтобы было лучше магазинного.
Также читайте, как приготовить форшмак по-украински.