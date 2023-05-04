Простой метод, который поможет эффективно избавиться от всех вредителей на огороде

Существует проверенный способ

Опытные огородники убеждены, что справиться с нашествием поможет яичная скорлупа. Она может остановить насекомых-вредителей.

Наверное, чаще всего вы слышали о том, что яичную скорлупу используют как удобрение, ведь это очень богатый источник кальция.

В то же время эта добавка позволяет избавиться от медведки, гусениц и улиток.

Как правильно использовать яичную скорлупу

Для того чтобы вывести медведку достаточно смешать измельченную скорлупу с нерафинированным подсолнечным маслом. Насекомые любят аромат подсолнечного масла, поэтому будут подходить к скорлупе.

Если внести средство в лунки при посадке культурных растений, то медведка будет быстро погибать. Эффективной считается смесь из двух частей скорлупы и одной части растительного масла.

А гусениц и других незваных гостей, например улиток, можно остановить еще на подступах к грядке. Для этого засейте почву вокруг большими кусками скорлупы. Огородники уверяют, что паразиты не смогут проползти из-за такого препятствия, не ранив свои тельца.