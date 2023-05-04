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Простой метод, который поможет эффективно избавиться от всех вредителей на огороде

Как избавиться от гусениц и улиток на огороде (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Уход за овощами и садом невозможен без нескольких этапов выращивания. Одним из важнейших является профилактика от вредителей. Часто хозяева не желают использовать химические средства, но народные методы будут не менее эффективными.

Как вывести из огорода медведку, гусеницу и улитку - читайте ниже в материале Styler.

Существует проверенный способ

Опытные огородники убеждены, что справиться с нашествием поможет яичная скорлупа. Она может остановить насекомых-вредителей.

Наверное, чаще всего вы слышали о том, что яичную скорлупу используют как удобрение, ведь это очень богатый источник кальция.

В то же время эта добавка позволяет избавиться от медведки, гусениц и улиток.

Как правильно использовать яичную скорлупу

Для того чтобы вывести медведку достаточно смешать измельченную скорлупу с нерафинированным подсолнечным маслом. Насекомые любят аромат подсолнечного масла, поэтому будут подходить к скорлупе.

Если внести средство в лунки при посадке культурных растений, то медведка будет быстро погибать. Эффективной считается смесь из двух частей скорлупы и одной части растительного масла.

А гусениц и других незваных гостей, например улиток, можно остановить еще на подступах к грядке. Для этого засейте почву вокруг большими кусками скорлупы. Огородники уверяют, что паразиты не смогут проползти из-за такого препятствия, не ранив свои тельца.

Раньше мы рассказывали, какие растения на участке помогут отпугнуть комаров.

Читайте также, какими не менее красивыми цветами можно заменить бархатцы в саду.

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