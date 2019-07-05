Прокинувся знаменитим: як зараз живе темношкірий ліквідатор Чорнобиля (відео)

Єдиний темношкірий ліквідатор наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, розповів, як у 1986 році він потрапив у Чорнобиль. Де живе зараз Ігор Хиряк і що пам'ятає про ті дні, повідомляє ТСН.

Уродженець Харкова у 1986 році був солдатом радянської армії, полк якого направили в Чорнобиль. Зараз Ігор живе в російському Череповці, але вважає себе українцем.

Нагадаємо, британська сценарист і актриса Карла Мері розкритикувала гучний серіал "Чорнобиль" від HBO за відсутність темношкірих акторів. Пост британки викликав швидше сміх, а також спонукав журналістів на пошуки того самого темношкірого ліквідатора.

Ігор Хиряк у 1986 році (скрін відео: YouTube/ТСН)

"Я завжди називав себе українцем. Якщо мене запитують: "Ти ж не росіянин?", я кажу: "Звичайно не росіянин", а далі і не питають", - розповідає Ігор Хиряк.

Батько Ігоря залишився жити в Україні. Чоловік з ним практично не спілкується. Востаннє Ігор був на батьківщині ще під час служби в армії.

У понтонно-мостовий полк у Києві Ігоря призвали за розподілом. Коли сталася катастрофа, полк направили в Прип'ять із завданням провести переправу через річку Прип'ять, щоб евакуювати людей.

Ліквідатор каже, що тоді не усвідомлював масштабів події, ні того, чим це загрожує йому і всім, хто опинився в зоні ядерної катастрофи.

Ігор Хиряк (скрін відео: YouTube/ТСН)

"Ніхто навіть не знав, куди їде. Просто було оголошено, що це навчання. Що ворог застосував ядерну зброю і потрібно застосовувати засоби хімзахисту", - каже Ігор.

Після виходу серіалу "Чорнобиль" він став місцевою знаменитістю, за місяць дав десяток інтерв'ю і навіть побував у Москві на ток-шоу.

Ігор каже, що серіал "Чорнобиль" дивився, але багато чого в ньому вигадано. Приміром, пияцтво ліквідаторів. Але саму поява серіалу про трагічні події 1986 року вважає дуже корисним.

Зараз Ігор Хиряк вже пенсіонер, але продовжує працювати на рідному підприємстві, грає в КВК, бере участь у реконструкціях подій 1812 року, причому на боці французів, а також мріє ще раз побачити ЧАЕС.

Серіал Чорнобиль зробив знаменитим темношкірого ліквідатора (відео: YouTube/ТСН)

До речі, Чорнобильську зону відчуження показали на панорамному знімку. Приголомшливе світіння горизонту в період сутінок викликало захоплення і ряд питань.

Нагадаємо, нещодавно перший президент України Леонід Кравчук розкрив невідомі подробиці аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Також ми публікували нові приголомшливі знімки Чорнобильської зони відчуження, на яких видно, як природа захоплює місця, що 33 роки тому покинула людина.