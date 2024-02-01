"Проскочить" в последний момент: украинские водители игнорируют опасное правило

Что должны знать водители

В полиции рассказали, что игнорирование сигналов светофора опасно и может нести трагические последствия.

Согласно п. 8.7 ПДД Украины светофоры предназначены для регулирования движения транспортных средств и пешеходов, имеют световые сигналы зеленого, желтого, красного и бело-лунного цвета, которые расположены вертикально или горизонтально.

Важно знать о следующих сигналах:

п. 8.7.3 (г) желтый сигнал светофора запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов

п. 8.7.3 (д) желтый мигающий сигнал или два желтых мигающих сигнала позволяют движение и информируют о наличии опасного нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода

п. 8.7.3 (е) красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение

В каких случаях водитель может проехать на желтый сигнал светофора

Часто сотрудники полиции ожидают недалеко от светофоров, чтобы "поймать" водителя, который не успеет завершить проезд на зеленый свет и вынужденно выезжает на желтый сигнал светофора.

Водитель получает штраф на сумму 510 грн за проезд на запрещающий сигнал светофора (ч.2 ст.122 КУоАП).

Согласно пункту 8.7.3 ПДД желтый сигнал запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов. Поэтому в случае подачи светофором запрещающего движение сигнала водители должны остановиться перед дорожной разметкой.

Если ее нет - не ближе 10 м перед светофором или пешеходным переходом.

Однако, согласно пункту 8.11 ПДД водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановить транспортное средство без экстренного торможения, разрешается двигаться дальше при обеспечении безопасности дорожного

движения.