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"Прошу, не лети": пилот развернул самолет из-за звонка любимой одному из пассажиров

Пилот развернул самолет через одного пассажира и звонок (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Командир самолета пассажирского рейса IB8767, следовавшего из Турина в Мадрид, вынужден был остановить двигатели и вернуться в терминал. А все из-за пассажира, которому позвонила его любимая и стала умолять его остаться.

Что произошло в самолете и почему командир экипажа решил остановиться и выпустить пассажира, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Corriere.

Самолет Mitsubishi CRJ1000 авиакомпании Iberia выполнял рейс IB8767 из Турина (Италия) в Мадрид (Испания). Когда все пассажиры уселись в салоне, а командир начал включать двигатели, чтобы выехать на взлетно-посадочную полосу и ждал разрешения взлета от диспетчерской башни, случилось неожиданное.

У одного из пассажиров зазвонил телефон, который он не перевел в режим полета. Мужу позвонила любимая и сказала: "Не лети, прошу, останься со мной в Турине".

Пассажир в этот момент встал и начал кричать на весь салон самолета: "Остановите все, я должен выйти, мне надо выйти".

Стюардессы в этот момент объясняли пассажирам правила поведения на борту и попытались успокоить мужчину. Однако он настаивал, что не может лететь, и ему необходимо немедленно выйти из самолета.

Между экипажем и одним из пилотов возник спор и, как рассказали очевидцы, после нескольких телефонных звонков командир решил вернуться в терминал и разрешить сойти с самолета несчастному влюбленному.

Впоследствии он пояснил, что нервный пассажир мог угрожать безопасности других пассажиров во время полета, поэтому он сделал все по инструкции. Рейс в Мадрид вылетел с опозданием на 70 минут.

Следует отметить, что влюбленного не оштрафовали. По словам оператора аэропорта Sagat, пока самолет не взлетел, любой пассажир имеет право выйти.

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