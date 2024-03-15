Прощенное воскресенье: когда и какую молитву нужно прочесть, чтобы Бог простил все грехи

Сильная молитва для прощения грехов

"Помилуй меня Боже, по великой милости Твоей и по великому милосердию Твоему прости вину мою. Особо омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я знаю, и грех мой во всякое время предо мною.

Против Тебя Единого я согрешил и лукавое пред Тобою сделал, Отец праведный, Ты в слове Твоем и праведен в приговоре Твоем. Ибо в беззаконии зачат я, и во грехах родила меня мать моя. Ибо Ты возлюбил истину, неизвестное и тайное мудрости Твоей явил мне.

Окропи меня иссопом - и очищусь, омой меня - и стану белее снега. Дай мне услышать радость и веселость - и обрадуются кости смиренные. Отверни лицо Твое от грехов моих и прости все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и духа праведного восстанови в нутре моем.

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом могущественным укрепи меня. Учу беззаконников путей Твоих, и нечестивые обратятся к Тебе. Избавь меня от кровавой вины, Боже, и язык мой будет радостно славить правду Твою.

Господи, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Твою. Ибо если бы Ты пожелал жертвы, принес бы я: всесожжения Ты не желаешь. Жертва Богу - это смиренный дух, сердца скорбящего и смиренного Ты не отвергнешь. Аминь".

Когда помолиться, чтобы Бог простил все грехи

Просить о прощении грехов можно в течение всего дня 17 марта. Главное - быть искренним человеком и подготовиться к Великому посту, чтобы начать его с чистой от грехов душой.