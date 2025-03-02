Прощеное воскресенье. Как попросить прощения онлайн: 30 хороших вариантов СМС для Viber

Прощеное воскресенье 2025: тексты прощения

В этот день хочу попросить у тебя прощения за все, что сделал(а) или сказал(а) нехорошего. Пусть в сердце будет только мир и добро!

***

Прости меня за все обиды - случайные или бессознательные. Пусть в твоей жизни будет только счастье!

***

Если я когда-то ненароком обидел(ла) тебя, искренне прошу прощения. С чистым сердцем желаю тебе добра!

***

Прости за все слова и поступки, которые могли причинить боль. Пусть этот день принесет спокойствие и радость!

***

Сегодня Прощеное воскресенье, и я искренне прошу у тебя прощения. Пусть в наших сердцах будет только свет!

***

Прости меня все, чем сознательно или бессознательно огорчил(а) тебя. Пусть в твоей жизни будет только добро!

***

От всего сердца прошу прощения за все, что могло тебя обидеть. Пусть этот день очистит наши души!

***

Прости меня, если причинил(а) тебе боль. Пусть между нами будет только мир и согласие

***

Прости за все слова, поступки или мысли, которые могли задеть. Пусть в твоей жизни будет спокойствие!

***

Если обидел(а) тебя - прости. Пусть Господь благословит нас обоих миром и добром!

***

Сегодня день, когда стоит очистить душу. Прости мне все ошибки - и я тоже прощаю!

***

В этот день искренне прошу прощения за все нехорошее. Пусть у нас будет больше радости и добра!

***

Прости меня за все, что я сделал(а) неправильно. Пусть в твоем сердце будет только свет!

***

Прошу прощения за все, что могло тебя задеть. Пусть в жизни будет больше любви и мира!

***

Если я хоть раз заставил(ла) тебя грустить - прости. Пусть этот день принесет всем нам очищение и спокойствие!

***

Прими мое искреннее извинение за все возможные обиды. Пусть в твоем сердце царит любовь!

***

Прости мне все, что могло причинить тебе боль. Желаю тебе радости и Божьей благодати!

***

Прости за все случайные обиды. Пусть в твоей жизни будет только добро и гармония

***

Искренне прошу прощения за все. Пусть этот день принесет нам мир и взаимопонимание!

***

Как снег весной тает без следа, так пусть растает вся обида в твоем сердце. Прости меня, если я тебя обидел(а).

***

В этот светлый день прошу прощения, чтобы сердца наши стали легче, а душа - свободной от бремени прошлого.

***

Пусть сегодня все слова будут теплыми, все мысли - чистыми, а сердца - открытыми. Прости за все, что было недоброго!

***

Как весенний дождь смывает пыль дорог, так пусть этот день смоет все обиды. Прости меня, и я также прощаю!

***

Прости меня, как солнце прощает ночь, а утро - тьму. Пусть свет любви и мира будет между нами.

***

Сегодня день светлый и важный - день очищения сердца. Прости меня за все неловкие моменты и слова.

***

Если мои слова или поступки оставили след на твоем сердце, позволь мне его стереть искренними извинениями.

***

От души прошу прощения за все невысказанные слова и лишние обиды. Пусть в сердцах останется только добро.

***

Искренне раскаиваюсь во всех ошибках и прошу прощения. Пусть между нами всегда будет только понимание.

***

Пусть все плохое останется в прошлом. Прости меня, если когда-то я причинил(ла) тебе боль.

Вас может заинтересовать