Коли в Україні закінчиться епідемія COVID-19: вчений дав відповідь

Коронавірус 2020 (колаж РБК-Україна)

Український вчений розповів про колективний імунітет від коронавіруса і дав прогноз по закінченню карантину

Коронавірус в Україні діагностували вже у 1225 пацієнтів, і у 32 випадках хвороба призвела до летального результату, а загалом у світі від COVID-19 померло понад 60 тисяч людей.

Український уряд вводить з 6 квітня більш жорсткі карантинні заходи з метою зниження динаміки зараження - обмеження діятимуть по 24 квітня. Втім, медики озвучують думку, що для перемоги над епідемією потрібно 2 місяці.

За прогнозом доктора медичних наук, керівника відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця НАН України Віктора Досенка, карантин можуть продовжити і на травневі свята включно. Про це передають "Факти".

Професор переконаний, що завдяки вчасно вжитим обмежувальним заходам епідемія в Україні розвивається не надто швидко, і смертність порівняно невелика - на рівні 2,4%. Також вчений закликав громадян виконувати всі вимоги карантину, щоб вдалося звести до мінімуму кількість хворих і повернутися до нормального життя.

"У цьому коронавірусі немає нічого такого, що дозволило б йому вбивати людей багато місяців поспіль. Досвід Китаю, Південної Кореї, Ірану показує, що за 2-3 місяці епідемія значно слабшає, кількість хворих і померлих різко знижується. Тому є кілька причин. Одна з найважливіших: в людській популяції виникає колективний імунітет. Ну і, звичайно, карантинні обмеження відіграють величезну роль у боротьбі з епідемією", - розповів Досенко.

Також науковець пояснив, як новий коронавірус став вражати людей.

"У цього вірусу є 5 білків. Один з них якимось чином знайшов спосіб розпізнавати на поверхні людських клітин певний білок і вступати з ним у взаємодію. У тому числі мова йде про клітини легенів. Це дає можливість білку вірусу обдурити імунну систему і проникнути всередину клітини людини. Опинившись там, він починає продукувати віруси - розмножуватися. Через це людина захворює", - розповів професор.

За його словами, можливість одужання багато в чому залежить від того, як із атакою коронавіруса впорається імунна система.

"Дуже важливо, щоб імунітет знищував уражені клітини поступово, а не відразу накинувся на всі. Як правило, у здорових молодих людей імунітет спрацьовує за раціональним сценарієм: вбиває уражені клітини не швидко, але впевнено. У людей ослаблених, які страждають хронічними захворюваннями, імунітет часто реагує інакше - намагається позбутися відразу від всіх уражених клітин. І це може привести до згубних наслідків", - зазначив вчений.

Раніше ми писали про те, що британські медики дійшли висновку, що є ще одна група ризику, яку частіше вражає коронавірус, і тут справа не у віці.