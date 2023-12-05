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Смотрите первый официальный трейлер GTA VI: яркое видео

Вышел официальный трейлер Grand Theft Auto VI (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Rockstar Games официально выпустила трейлер Grand Theft Auto VI - видеоигры в жанре приключенческого боевика.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал американской компании по разработке видеоигр.

В начале ноября Rockstar Games объявила о планах представить трейлер в декабре.

Скриншоты

Ранее предполагалось, что первый трейлер GTA VI может быть показан на предстоящей церемонии Game Awards, но это не так.

Скриншоты

Действие новой игры развернется в популярном среди фанатов месте - Vice City.

 

Что касается того, что мы надеемся увидеть в GTA 6, то, по слухам, будут два главных героя, занимающихся мелкими вооруженными ограблениями.

Что касается стиля игры, остается непонятным, сохранится ли более эксцентричный подход как у GTA 5 и GTA Online, или она предпочтет более спокойные нотки, как у GTA 4 и Red Dead Redemption 2.

Добавим, что выход Grand Theft Auto VI запланирован на 2025 год для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее мы писали, что GTA: The Trilogy - The Definitive Edition выйдет бесплатно на iOS и Android.

Еще мы сообщали, что были рассекречены новые детали долгожданной GTA VI.

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