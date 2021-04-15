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Зниклого під Києвом 2-річного Богданчика знайшли живим: що з ним сталося

Автор: Світлана Мащенко

Зниклого в Київській області дворічного Богдана Уніченка знайшли живим майже через добу з моменту зникнення.

Про це повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Увага! Знайшли хлопчика! Це найкращий у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку! Всім Спасибі!" - написав Нєбитов.

Хлопчик зник з двору будинку по вулиці Яблунева в селі Рагівка, Поліської територіальної громади, Вишгородського району близько 16:30. Спочатку мати намагалася знайти його самостійно, але о 21:00 звернулася в поліцію.

Фото: Богдан їде додому з поліцейськими (facebook.com/Андрей Небитов)

До пошуку малюка залучили близько 240 осіб: весь особовий склад Вишгородського районного управління поліції, всі служби ГУНП в Київській області, бійці особливого призначення "Миротворець", кінологи, Нацгвардійці і служби ДСНС, в небо підняли пошуковий вертоліт.

Богдана шукали на території села, перевіряли занедбані будівлі і колодязі. Пошук розширили на довколишні села.

Судячи з зовнішнього вигляду малюка, він заблукав і провів ніч на вулиці. Як виявилося, хлопчик пішов з батьком у ліс за дровами.

"Батько вирішив піти в ліс, щоб нарубати дров. Дитина пішла разом з ним. Але батько побачив це пізніше. Батько сказав, щоб дитина йшла додому, оскільки будинок розташований біля лісу. Дитина розвернулася і пішла. Батьки намагалися самі знайти до 10 годин вечора - Ред.), але пошуки були марними ", - повідомили в поліції, пише ТСН.

"Оперативно спрацювали! Спасибі вам! Дворічна дитина сама, вночі, не вість де. Це дійсно подарунок знайти його живим і неушкодженим!" - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що людей закликали допомогти в пошуках дворічного хлопчика.

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