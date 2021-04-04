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Пропагандистка з Білорусі потрапила в базу "Миротворця": поширювала фейки про Україну

Новость на русском → Неділя 04 квітня 2021 17:34
Пропагандистка з Білорусі потрапила в базу "Миротворця": поширювала фейки про Україну Фото: Юлія Артюх (скріншот з відео)
Автор: Styler

Журналістка Юлія Артюх, яка працює на білоруському державному телеканалі "СТВ" потрапила в базу "Миротворця". Приводом стали її антиукраїнські висловлювання.

Про це йдеться на сайті "Миротворця".

Артюх в ефірі білоруського ТБ говорила, що "Україна – це країна, що не процвітає, а загинається від злиднів". Крім того, вона брала участь у пропагандистських заходах проти України.

Пропагандистка з Білорусі потрапила в базу &quot;Миротворця&quot;: поширювала фейки про Україну

Скріншот

Нагадаємо, у базу "Миротворця" потрапила відома українська актриса і модель Ліза Василенко після того, як вирішила переїхати до Москви. Вона зізналася, що, коли вона поїхала працювати в Росію, то її шанувальники відреагували на це по-різному.

При цьому вона прямо назвала українських патріотів "тупими". Крім того, актриса додала, що в Росії набагато більше можливостей для розвитку і краще "здохнути там, ніж в Україні".

Раніше 15-річна блогерша Ліза Леоненко розгнівала мережу висловлюванням про українську мову. Вона заявила, що не любить цю мову, і навіть не буде дружити з людиною, якщо він розмовляє українською мовою.

"Мене дуже бісить ця мова, особливо її звучання від інших людей", - говорила блогерша.

Пізніше вона вибачилася за образу української мови. За її словами, її спонукала записати цинічне відео образа на критику її вимови з боку інших - мовляв, це була така реакція.

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