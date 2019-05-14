Пронесло: одіозна Лоліта розкрила розмір своєї пенсії

Лоліта Мілявська (фото: instagram.com/lolitamilyavskaya)

Лоліта Мілявська назвала розмір своєї пенсії

Співачка-українофобка Лоліта Мілявська розкрила розмір своєї пенсії, яку вона буде отримувати в Росії. Деталями вона поділилася зі своїми підписниками в Instagram-акаунті.

55-річна артистка відзначила, що поки не пробувала жити на ці гроші, а витрачає ті заощадження, які у неї є. При цьому вона зізналася, що дуже здивувалася, коли дізналася розмір пенсії.

"Звичайно, я привітала себе з пенсією в 21 тисячу! Чекала 7-8! Але пронесло! Ще не пробувала жити на ці гроші, збираю окремо", - зазначила Лоліта.

Лоліта Мілявська (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Юзери з РФ пишуть, що Лоліті пощастило з пенсією, адже багато росіян отримують значно менше.

"Пощастило з пенсією. Особливо, якщо врахувати, як писали, що український стаж у вас не врахували... У мене 10228, з них 1600 руб. типу на дитину дали. Дитина ожиріє від такої допомоги рідної держави. Біженцям з "республік" по 800 на добу давали, а своєму неповнолітньому громадянину 1600 в місяць!" - обурилася одна підписниця, на що сама Лоліта відреагувала лише смайлом, що зображує іронічно усміхнену людину, яка розводить руками.

Скріншот коментаря

Скріншот коментаря

Скріншот коментаря

До слова, кілька тижнів тому Мілявська скаржилася, що їй призначили мізерну пенсію в 6000 рублів, так як вона не змогла підтвердити частину свого робочого стажу.

Нагадаємо, не так давно Лоліта принизила українців і повідала про нібито погане ставлення до євреїв.

Раніше Лоліта впала зі стільця під час святкування свого дня народження. Відео ганьби артистки-українофобки потрапило в мережу і викликало бурю сміху у інтернет-користувачів.