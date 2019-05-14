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Пронесло: одіозна Лоліта розкрила розмір своєї пенсії

STYLERПерсони    14.05.2019 - 12:51
Пронесло: одіозна Лоліта розкрила розмір своєї пенсії
Лоліта Мілявська (фото: instagram.com/lolitamilyavskaya)

Лоліта Мілявська назвала розмір своєї пенсії

Співачка-українофобка Лоліта Мілявська розкрила розмір своєї пенсії, яку вона буде отримувати в Росії. Деталями вона поділилася зі своїми підписниками в Instagram-акаунті.

55-річна артистка відзначила, що поки не пробувала жити на ці гроші, а витрачає ті заощадження, які у неї є. При цьому вона зізналася, що дуже здивувалася, коли дізналася розмір пенсії.

"Звичайно, я привітала себе з пенсією в 21 тисячу! Чекала 7-8! Але пронесло! Ще не пробувала жити на ці гроші, збираю окремо", - зазначила Лоліта.

Пронесло: одіозна Лоліта розкрила розмір своєї пенсії

Лоліта Мілявська (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Юзери з РФ пишуть, що Лоліті пощастило з пенсією, адже багато росіян отримують значно менше.

"Пощастило з пенсією. Особливо, якщо врахувати, як писали, що український стаж у вас не врахували... У мене 10228, з них 1600 руб. типу на дитину дали. Дитина ожиріє від такої допомоги рідної держави. Біженцям з "республік" по 800 на добу давали, а своєму неповнолітньому громадянину 1600 в місяць!" - обурилася одна підписниця, на що сама Лоліта відреагувала лише смайлом, що зображує іронічно усміхнену людину, яка розводить руками.

Пронесло: одіозна Лоліта розкрила розмір своєї пенсії

Скріншот коментаря

Пронесло: одіозна Лоліта розкрила розмір своєї пенсії

Скріншот коментаря

Пронесло: одіозна Лоліта розкрила розмір своєї пенсії

Скріншот коментаря

До слова, кілька тижнів тому Мілявська скаржилася, що їй призначили мізерну пенсію в 6000 рублів, так як вона не змогла підтвердити частину свого робочого стажу.

Нагадаємо, не так давно Лоліта принизила українців і повідала про нібито погане ставлення до євреїв.

Раніше Лоліта впала зі стільця під час святкування свого дня народження. Відео ганьби артистки-українофобки потрапило в мережу і викликало бурю сміху у інтернет-користувачів.

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