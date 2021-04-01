Прокуратуру Дніпровської області може очолити Валерій Прихожанов: що про нього відомо

Згідно з декларацією, за 2020 рік Валерій Прихожанов отримав 320 996 грн зарплати в прокуратурі Запорізької області та 466 698 Дніпропетровської облпрокуратури. У його дружини, судячи з усього, немає офіційних доходів - у декларації про це ні слова.

При цьому у прокурора і його дружини зберігається 600 000 гривень готівки. Ще 189 292 гривень Прихожанов тримає в банку.

На початку 2010-х років очолював прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу. У прокурорській декларації за 2012 р. можна побачити дохід у розмірі всього 115 тис. грн в рік, ділянку землі в 1000 м. кв і дві елітні машини.

Також журналісти нагадують, що Прихожанов є фігурантів кількох скандалів.

Зокрема, в червні 2014 року активісти з Кривбасу пікетували генеральну прокуратуру в Києві, щоб не допустити призначення Прихожанова на високий пост. Під тиском громадськості він написав заяву, що не буде вступати в посаду без згоди громади міста.

Крім того, трохи менш як шість років тому Прихожанов на автомобілі Toyota Camry у центрі Дніпра нібито став учасником аварії. Другий водій отримав забій головного мозку та гематоми. Пізніше в результаті отриманих травм він помер. Така інформація була вказана в матеріалах кримінального провадження № 120150400300000719.

Інформацію про участь Валерія Прихожанова також підтверджували у прокуратурі Дніпропетровської області, навіть проводилося внутрішнє розслідування. Але перед судом прокурор так і не з'явився. Незабаром справу закрили.

Крім цього, як пише "Дніпро Головне", у 2009 році, коли Валерій Прихожанов очолював Центральну міську прокуратуру Кривого Рогу, спалахнув резонансний скандал - з'ясувалося, що лікарі змушували породіль купувати дорогий препарат "Куросурф". Смертність новонароджених у цьому пологовому будинку була на першому місці. Курирував кримінальну справу саме Прихожанов. Коли дійшло до суду, то медиків вже судили суто фінансових махінацій, не пов'язуючи їх дії зі смертями малюків.

У 2018 році, коли Валерій Прихожанов очолював місцеву прокуратуру в Кривому Розі, різко почали гальмувати кримінальну справу щодо компанії BusFor, яка займалась нелегальними масовими перевезеннями.