Я всіх прокляну: у Сумах жінка на Lexus влаштувала істерику копам

У Сумах патрульні зупинили автомобіль Lexus за те, що зліва на машині не було дзеркала заднього виду. Водієм виявилася жінка, якій дуже не сподобалося те, що її зупинили і вона почала проклинати поліцейських, а також "наводити на них порчу". Про це повідомляється на відео, яке опубліковане на YouTube.

Жінка дуже пручалася штрафу і почала проклинати всіх поліцейських. Їй було все одно, що камера фіксувала кожне її слово.

Незважаючи на це, патрульний оформив протокол і виписав 340 гривень штрафу.

"Олександр, будь ти тричі проклятий, я прокляну. Будь проклятий ти і всі поліцейські, які здирають з людей штрафи. Тричі прокляті. Передай всім",- кричала водій авто.

Відео: Жінка проклинала поліцейських (YouTube)

У коментарях користувачі відреагували на таку неадекватну поведінку жінки за кермом.

Чергове підтвердження того, що в лексусах, прадо, ренжжах і. т. д їздить мразота і бидлятина за життя. Не здивуюся, якщо вона виявиться суддею, прокуроршею, чиновником чи жіночка політика-корупціонера...

Потрібно було її мордою в грунт.

Скріншот коментарів (YouTube)

Як ми раніше повідомляли, екс-футболіст "Динамо" Олександр Алієв також відрізнився хамською поведінкою з поліцейськими. Він покрив їх матюками та погрожував.

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