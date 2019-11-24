Сандал через автокрісло: у Львові таксист вигнав жінку з дитиною з авто (відео)

Таксист у Львові вигнав жінку з дитиною з авто через автокрісло (фото: колаж РБК-Україна)

У Львові жінку вигнали з таксі через автокрісло

У Львові жінку з трирічною дитиною попросили вийти з таксі Uklon, оскільки у водія не було автокрісла. Але він навіть не захотів везти людей, після того, як жінка запропонувала своє автокрісло. Відео розмови з таксистом опублікував депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

Жінка зателефонувала в службу підтримки, пояснила свою ситуацію, хотіла поскаржитися на водія, але там просто скасували її замовлення і підтримали водія.

Жінка розповіла, що таксист запропонував їй сплатити штраф в 500 гривень і лише в такому випадку він погодиться везти дитину.

За словами ЗМІ, в київських службах таксі повідомили, що, якщо клієнти планують поїздку з дитиною, то необхідно викликати машину заздалегідь, приблизно за три години до поїздки або за добу.

Користувачі мережі також прокоментували дану ситуацію і їх думки розділилися. Деякі розкритикували водія, але є ті, хто вважає, що, хоча жінка запропонувала своє автокрісло, встановити його затратна по часу заняття.

Придурок. Вибачте за емоції. Людина ж надавала своє крісло!!!! Так в чому справа??? У студію номери придурка, щоб не потрапити на нього;

В Німеччині у таксистів є "свої" дитячі сидіння в авто. Тому тягати своє власне не потрібно. А тут взагалі абсурд: з власним дитячим сидінням відмовився везти...

Можливо в такому випадку викликати поліцію і нехай перевіряють у таксиста дозвільні документи на перевезення пасажирів і обов'язковий щоденний медогляд?

Бойкот Уклону;

Країна дружня до дітей. У маршрутка не запихнешься, тепер і в таксі.

Ми не знаємо всієї ситуації. Показана тільки частина конфлікту. Чому вона не знімала відео, коли почала робити замовлення з самого початку. Можливо водієві нахамили, і він просто відмовився везти.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Україні 19 листопада набув чинності законопроект № 1150 про адміністративну відповідальність за перевезення дітей без спецзасобів.