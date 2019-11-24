ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сандал через автокрісло: у Львові таксист вигнав жінку з дитиною з авто (відео)

STYLERЖиття    24.11.2019 - 13:32
Сандал через автокрісло: у Львові таксист вигнав жінку з дитиною з авто (відео)
Таксист у Львові вигнав жінку з дитиною з авто через автокрісло (фото: колаж РБК-Україна)

У Львові жінку вигнали з таксі через автокрісло

У Львові жінку з трирічною дитиною попросили вийти з таксі Uklon, оскільки у водія не було автокрісла. Але він навіть не захотів везти людей, після того, як жінка запропонувала своє автокрісло. Відео розмови з таксистом опублікував депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

Жінка зателефонувала в службу підтримки, пояснила свою ситуацію, хотіла поскаржитися на водія, але там просто скасували її замовлення і підтримали водія.

Жінка розповіла, що таксист запропонував їй сплатити штраф в 500 гривень і лише в такому випадку він погодиться везти дитину.

За словами ЗМІ, в київських службах таксі повідомили, що, якщо клієнти планують поїздку з дитиною, то необхідно викликати машину заздалегідь, приблизно за три години до поїздки або за добу.

Користувачі мережі також прокоментували дану ситуацію і їх думки розділилися. Деякі розкритикували водія, але є ті, хто вважає, що, хоча жінка запропонувала своє автокрісло, встановити його затратна по часу заняття.

  • Придурок. Вибачте за емоції. Людина ж надавала своє крісло!!!! Так в чому справа??? У студію номери придурка, щоб не потрапити на нього;
  • В Німеччині у таксистів є "свої" дитячі сидіння в авто. Тому тягати своє власне не потрібно. А тут взагалі абсурд: з власним дитячим сидінням відмовився везти...
  • Можливо в такому випадку викликати поліцію і нехай перевіряють у таксиста дозвільні документи на перевезення пасажирів і обов'язковий щоденний медогляд?
  • Бойкот Уклону;
  • Країна дружня до дітей. У маршрутка не запихнешься, тепер і в таксі.
  • Ми не знаємо всієї ситуації. Показана тільки частина конфлікту. Чому вона не знімала відео, коли почала робити замовлення з самого початку. Можливо водієві нахамили, і він просто відмовився везти.

Сандал через автокрісло: у Львові таксист вигнав жінку з дитиною з авто (відео)

Сандал через автокрісло: у Львові таксист вигнав жінку з дитиною з авто (відео)

Сандал через автокрісло: у Львові таксист вигнав жінку з дитиною з авто (відео)

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Україні 19 листопада набув чинності законопроект № 1150 про адміністративну відповідальність за перевезення дітей без спецзасобів.

У Львові розгорівся скандал у палаці Потоцьких: у мережу потрапило пікантне відео У Львові ветеран АТО віддав істотну премію на ремонт багатоповерхівки (відео)
Новини України Львівтаксист
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся