Сандал через автокрісло: у Львові таксист вигнав жінку з дитиною з авто (відео)

У Львові жінку вигнали з таксі через автокрісло
У Львові жінку з трирічною дитиною попросили вийти з таксі Uklon, оскільки у водія не було автокрісла. Але він навіть не захотів везти людей, після того, як жінка запропонувала своє автокрісло. Відео розмови з таксистом опублікував депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.
Жінка зателефонувала в службу підтримки, пояснила свою ситуацію, хотіла поскаржитися на водія, але там просто скасували її замовлення і підтримали водія.
Жінка розповіла, що таксист запропонував їй сплатити штраф в 500 гривень і лише в такому випадку він погодиться везти дитину.
За словами ЗМІ, в київських службах таксі повідомили, що, якщо клієнти планують поїздку з дитиною, то необхідно викликати машину заздалегідь, приблизно за три години до поїздки або за добу.
Користувачі мережі також прокоментували дану ситуацію і їх думки розділилися. Деякі розкритикували водія, але є ті, хто вважає, що, хоча жінка запропонувала своє автокрісло, встановити його затратна по часу заняття.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що в Україні 19 листопада набув чинності законопроект № 1150 про адміністративну відповідальність за перевезення дітей без спецзасобів.