Відбуваються патологічні процеси: кому не можна їсти свинину

Шкода свинини

Свинина містить гормон росту, що викликає збої в злагодженій роботі організму людини. Під впливом чужорідного гормону відбуваються патологічні процеси: ожиріння, розростання доброякісних і злоякісних пухлин.

Відома зудогенна дія свинини зумовлена підвищеним вмістом у ній гістаміну, що сприяє виникненню запальних процесів, тим самим розвитку фурункульозу, карбункула, апендициту, захворювань жовчного міхура, тромбофлебіту, белей, абсцесів і флегмон, а також шкірних хвороб (кропив'янки, дерматитів, екземи, нейродерміту, дерматозів).

Свиняча кров багата онкогенними агентами – специфічними еритроцитами, які виступають у ролі маркерів раку. Є також припущення про канцерогенність свинячих статевих гормонів.

Постійне отруєння токсинами, що містяться у свинячому м'ясі, провокує проблеми з серцем і може стати причиною інсульту. В організмі людини, яка вживає свинину, утворюється сприятливе середовище для розвитку хвороботворних бактерій.

При яких хворобах потрібно відмовитися від свинини

Представники Університету Індіани та медичного центру Roudebush Veterans' Affairs запевняють, що люди із захворюваннями нирок повинні відмовитися від м'яса.

Річ у тому, що організм людей з порушеною роботою нирок не може нормально звільняти фосфор, що міститься у харчових білках. В результаті це призводить до хвороб серця і навіть летального результату. Тому тим, хто страждає від хвороб нирок найкраще обмежувати споживання фосфору.

Також при наявності всіх захворювань, які можуть бути спровоковані свининою, варто обмежити вживання цього виду м'яса. Поїдання цього продукту тільки погіршить ситуацію.