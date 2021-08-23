Прогноз по картах Таро з 23 по 29 серпня: тиждень принесе несподівані зміни

Любов і відносини - "Паж Жезлів"

Ця карта говорить про новий погляд на старі речі, про нові шанси. Вона повідомляє про те, що з'явиться бажання рухатися і розвиватися в нових напрямках, про пропозиції та їх прийняття, про творчий ентузіазм, про чарівні залицяння, про чесних партнерів. Однак ситуація може затьмаритися інфантильним ставленням до справ і перевіркою власних сил.

При появі цієї карти в розкладі варто починати нову справу, досліджувати всі можливості, які відкриваються та отримувати натхнення. На свої відносини варто поглянути під новим кутом зору, щоб оживити почуття або пробудити їх заново. Карта вказує на те, що потрібно швидко закінчити масу проєктів, оскільки сили будуть під кінець, щоб "підтягувати хвости".

Робота і кар'єра - "Вежа"

У найближчий тиждень очікуються важливі зовнішні зміни, несподівані події. Вона вказує на те, що пора знищити минуле і проявити щось нове. Потрібно усвідомлювати, що будь-який захист не зможе гарантувати почуття безпеки. Доведеться пристосовуватися до ситуації та намагатися зрозуміти суть подій, що відбуваються. Не допускайте хаос навколо себе.

Також ця карта символізує переживання змін вже зараз або в щонайближчому майбутньому. Зазвичай такі зміни викликані зовнішнім каталізатором і людина не зможе самостійно зупинити знищення. Однак такі зміни часто приносять звільнення від обмежень і дають новий погляд на життя.

Якщо ми не можемо впливати на події, то вони нам здаються фатальними. Але зміни часто життєво необхідні й зараз з'явиться сила, яка дасть можливість підлаштуватися під нові ситуації та рухатися далі.

Фінанси - "Диявол"

Карта говорить про рабство через гроші, матеріалізм, про життя у брехні, спокусі. Вона свідчить про бажання засобів і влади, про несвідомих інфантильних реакцій, про відмову від контролю, про маніпуляції оточенням та обмеженості мислення.

Наші внутрішні демони є причиною більшості наших проблем, які викликані відсутністю усвідомлення власних ілюзій і дій. Ця карта змусить усвідомити межі власних можливостей, своїх дій або дій інших осіб.

Зараз ми пов'язані по руках і ногах своїми страхами, переконаннями або негативними ситуаціями. І це заважає помітити правду, оскільки вона ховається за ілюзіями. Не обманюйтеся брехливими цінностями, Перевірте свої переконання, точку зору і мету в житті.

Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп по картах Таро для всіх знаків Зодіаку склала астролог Вікторія Штелльхорн. Вона розповіла, які події очікують нас з 23 по 29 серпня.

Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку з 23 по 29 серпня