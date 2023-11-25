Не упустите свою любовь: 6 главных признаков того, что вы влюбились

Любовь всегда выражается широкими жестами и страстными признаниями. Простые признаки могут указывать на то, что вы по-настоящему влюбились.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Ирины Кулик в Instagram.
Вы постоянно радуетесь, когда думаете об этом человеке или готовитесь встретиться с ним. Проведенное время вместе доставляет только удовольствие.
Психолог отметила, что происходит физическая реакция вашего тела на присутствие или просто мысли об этом человеке.
Влюбленный человек стремится быть рядом с другим человеком, будь то в реальном времени или виртуально.
Когда вы влюблены, то с увлечением изучаете каждое движение, жест, слово вашего партнера. Вы хотите узнать все о нем, а на других становится безразлично.
Влюбленный человек готов принимать компромиссы, чтобы сохранить эту связь. Он готов уступить собственные принципы или отложить важные дела, ради встречи с вами.
Речь идет о той энергии, которая вас заполняет, когда вы общаетесь или встречаетесь со второй половиной.
Когда же появляется партнер, то все остальные люди, сколь бы важными раньше они ни были, получают меньше внимания и времени. Это не значит, что вы плохой друг, просто с появлением в жизни любви приоритеты меняются.
Ирина Кулик отметила, что влюбленный человек хочет постоянно развиваться и меняться для улучшения взаимоотношений.
Когда человек влюбляется, то все проблемы становятся не столь значительными, как были раньше. Вы положительно настраиваетесь на будущее, чувствуете поддержку, защиту и становитесь лучшей версией себя.
Психолог добавила, что чувство внутренней гармонии и счастья приносит присутствие этого человека. Вы испытываете постоянное удовольствие рядом с партнером.
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