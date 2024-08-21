Не упустите шанс. Apple Music дарит бесплатную подписку на три месяца: кто может получить

Apple предлагает бесплатную трехмесячную пробную версию Apple Music для новых пользователей, при условии, что они ранее не были подписчиками потокового сервиса.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.
Apple Music обычно предлагает бесплатную пробную версию всего на один месяц для новых подписчиков. Это связано с тем, что такая подписка была сокращена в 2022 году с трех месяцев до одного, поэтому этим предложением стоит воспользоваться, если вам интересно попробовать сервис.
Обратите внимание, что это предложение доступно только для новых подписчиков. Если вы в настоящее время не являетесь подписчиком Apple Music и никогда ранее не подписывались на Apple Music или Apple One, а также не имели доступа к Apple Music через семейный план, вы имеете право на это предложение.
Этот шанс действует до 11 октября 2024 года. По истечении пробного периода подписка будет автоматически продлена за 11 долларов в месяц, поэтому рекомендуется установить напоминание, если вы не хотите продолжать платить за доступ.
Чтобы воспользоваться предложением, откройте приложение Apple Music на своем iPhone, iPad или Mac и войдите в систему с помощью своего Apple ID. Если предложение не появится сразу после запуска приложения, перейдите на вкладку "Главная", где оно появится, затем нажмите "Принять сейчас".
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