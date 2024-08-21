Не упустите шанс. Apple Music дарит бесплатную подписку на три месяца: кто может получить

Apple Music обычно предлагает бесплатную пробную версию всего на один месяц для новых подписчиков. Это связано с тем, что такая подписка была сокращена в 2022 году с трех месяцев до одного, поэтому этим предложением стоит воспользоваться, если вам интересно попробовать сервис.

Кто может получить бесплатную подписку

Обратите внимание, что это предложение доступно только для новых подписчиков. Если вы в настоящее время не являетесь подписчиком Apple Music и никогда ранее не подписывались на Apple Music или Apple One, а также не имели доступа к Apple Music через семейный план, вы имеете право на это предложение.

Этот шанс действует до 11 октября 2024 года. По истечении пробного периода подписка будет автоматически продлена за 11 долларов в месяц, поэтому рекомендуется установить напоминание, если вы не хотите продолжать платить за доступ.

Чтобы воспользоваться предложением, откройте приложение Apple Music на своем iPhone, iPad или Mac и войдите в систему с помощью своего Apple ID. Если предложение не появится сразу после запуска приложения, перейдите на вкладку "Главная", где оно появится, затем нажмите "Принять сейчас".

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