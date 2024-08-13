Spotify или Apple Music? Какой музыкальный сервис соответствует вашим потребностям

Apple Music и Spotify являются двумя самыми популярными стриминговыми сервисами в мире; большинство из нас уже имеют свой фаворит. Цена - не единственное, что решает дебаты между Apple Music и Spotify - вы можете искать лучшее качество звука, рекомендации, поддержку ваших любимых платформ и многое другое.

О том, как выбрать лучший музыкальный сервис для iPhone, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Стоимость Apple Music и Spotify

Если у вас очень ограниченный бюджет и вы просто не можете позволить себе оплатить музыкальный стриминговый сервис, бесплатный уровень Spotify с рекламой позволяет вам слушать музыку без оплаты.

Apple Music предлагает трехмесячную бесплатную пробную версию, но после этого вам придется платить. Стоит отметить, что ни одна версия Apple Music не содержит рекламы.

Spotify Premium предлагает четыре плана: Premium Individual за 10,99 долларов в месяц, Premium Duo (для двух аккаунтов) за 14,99 долларов в месяц, Premium Family за 16,99 долларов в месяц (до шести аккаунтов) и Premium Student за 5,99 долларов в месяц (только для студентов).

Apple Music стоит столько же, как и Spotify, без опции "Duo": 5,99 долларов в месяц за студенческий план, 10,99 долларов в месяц за индивидуальный план и 16,99 долларов за семейный. Студенческий план включает бесплатный доступ к Apple TV+, эквивалентный план Spotify дает вам доступ к планам Hulu с рекламой.

Если вы находитесь в экосистеме Apple, вы можете получить пакет Apple One с большой скидкой. Apple One Individual стоит 19,95 долларов в месяц за четыре сервиса - Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+ и iCloud (50 ГБ).

Семейный план Apple One предлагает все это с 200 ГБ iCloud-хранилища за 25,95 долларов в месяц для максимум шести человек. План Premier включает все вышеперечисленное для шести человек, плюс Apple News и Apple Fitness, за 37,95 долларов в месяц.

Apple Music предлагает лучшее качество звука

Если вы ищете лучшее качество звука, то Apple Music - лучший выбор по сравнению со Spotify. Приложение позволяет слушать аудиофайлы без потерь и дополнительной платы. С правильным проводным аудиооборудованием вы сможете услышать разницу в качестве звука. Spotify пока не позволяет воспроизводить аудиофайлы без потерь.

Для ясности, качество звука в обоих сервисах довольно хорошее - большинство людей не почувствуют, что слушают низкокачественный звук. Особенно если вы используете дешевые наушники, нет смысла выбирать один сервис вместо другого на основе качества звука.

Это важно только для тех, у кого есть высококлассное аудиооборудование и кто хочет использовать Apple Music для потоковой передачи музыки.

Apple Music имеет еще одно преимущество в виде пространственного аудио, которое представляет собой форму виртуального объемного звука и создает более захватывающий звуковой опыт.

Оба сервиса обладают обширной музыкальной библиотекой

Spotify и Apple Music предлагают более 100 миллионов песен для вашего удовольствия. Большинство людей найдут все необходимое на любом из сервисов, но некоторые нишевые артисты или жанры могут быть лучше представлены на одном из них.

Вам следует воспользоваться бесплатным уровнем на Spotify или бесплатной пробной версией на Apple Music, чтобы убедиться в наличии ваших любимых исполнителей.

Плейлисты и рекомендации

Музыкальные стриминговые сервисы живут и умирают благодаря своим алгоритмам рекомендаций. Хотя Spotify начинал с огромным преимуществом в этой области, Apple Music постепенно догоняет.

На данный момент алгоритм Spotify все еще лучше рекомендует музыку, но у Apple Music есть множество отличных плейлистов, созданных людьми, которые могут больше понравиться некоторым людям.

Это очень субъективный вопрос, который колеблется в ту или иную сторону в зависимости от ваших предпочтений в жанрах. Поэтому лучше всего попробовать эти сервисы и посмотреть, подходят ли вам плейлисты и рекомендации.

Интерфейс и пользовательский опыт

Приложение Apple Music великолепны на платформах Apple, но посредственны на других устройствах. У сервиса есть веб-плеер, приложение для Android, приложение для Windows, а также доступность на других платформах, но его опыт остается посредственным на большинстве из них.

Если вы привязаны к экосистеме Apple, вы будете довольны Apple Music, но если вы больше любите кроссплатформенность, Spotify будет лучшим вариантом.

Уникальные функции

Есть несколько интересных функций, которые могут помочь вам склониться к Apple Music или Spotify. Apple Music Sing позволяет вам просматривать тексты песен в стиле караоке и синхронизировать их с текущей воспроизводимой песней.

Это упрощает следование за текстом, особенно на крупноэкранном устройстве, таком как Apple TV. Этот опыт намного лучше, чем функция синхронизированных текстов Spotify.

С другой стороны, Spotify Connect значительно упрощает управление воспроизведением музыки на других устройствах. Spotify также поддерживает совместные плейлисты - функция, которая все еще находится в бета-версии на Apple Music.

Для совместной работы Spotify Blend автоматически создает плейлист на основе ваших и вкусов друзей, а Spotify Jam позволяет очень легко создавать плейлисты для вечеринок.

Немузыкальные функции

Spotify включает подкасты и аудиокниги в свой сервис, что стало неоднозначным дополнением. Некоторые люди хотят, чтобы их музыкальное приложение было именно таким, в то время как другие не возражают против прослушивания других форм аудио в Spotify.

Однако почти всех раздражает тот факт, что Spotify воспроизводит рекламу в подкастах, даже для премиум-подписчиков. Сервис предлагает несколько часов бесплатного прослушивания аудиокниг и взимает дополнительную плату, если вы хотите больше.

Обмен и социальные сети

Как бы Apple Music ни старалась догнать, Spotify является сервисом с лучшими возможностями для обмена и социальных сетей. Его ежегодный обзор - Spotify Wrapped - легко публиковать в социальных сетях, а также есть отличные возможности для совместного использования любой песни в Instagram Stories.

Опции обмена Apple Music Replay довольно ограничены, и вам все еще нужно открыть сайт в браузере, чтобы просмотреть свой ежегодный обзор. Хотя вы можете поделиться текстом песни в Instagram через Apple Music, в целом социальная игра Apple не сравнима со Spotify.