Вона професіонал: у "Слузі народу" відреагували на скандал з Третьяковою

У партії слуга "Слуга народу" відреагували на скандал з головою Комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою. Вона осоромилася вчора заявою про "неякісних дітей" і викликала обурення громадськості.

Як заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, Третьякова знаходиться на своєму місці та позбавляти її повноважень причин немає. Про це пише "Укрінформ".

Вона пояснила, що парламент не планує позбавляти повноважень або депутатського мандата Третьякову після її висловлювання про малозабезпечені сім'ї.

"Ні, ви знаєте, цього точно хотіли б наші опоненти – ось так позбавитися від професійного голови комітету. Але ми все ж таки вважаємо, що вона займає своє місце на посаді голови комітету", - заявила Кравчук.

Вона додала, що Третьякова провела дуже багато правильних і своєчасних законопроєктів. І саме її комітет зіграв дуже важливу роль у розробці "антикоронавірусних" законів.

Євгенія Кравчук визнала, що Третьякова висловилася під час вебінару некоректно, але пояснила це тим, що голова комітету ВР говорила зі своїми студентами, а не виборцями.

"Це була лекція для студентів. І вона, звичайно, використовувала дуже некоректні висловлювання. Вона до цього була експертом, і, швидше, ці висловлювання були експертні, а не політика", - розповіла нардеп.

Вона зізналася, що у фракційному чаті було бурхливе обговорення цієї теми, але абсолютна більшість "визнали, що Третьякова професіонал".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Слуга народу" осоромилася заявою про дітей і її вимагали усунути від посади.