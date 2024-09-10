Профессор назвал причину, почему он выбирает белый сахар вместо меда

Что нужно знать о сахаре и его заменителях

На опубликованном видео Спектор сообщил, что единственная разница между медом и белым сахаром - это "высокая цена".

Оба продукта приведут к повышению уровня сахара в крови, кариесу и набору килограммов, добавляет он.

В то же время ведущий эксперт по вопросам питания предлагает выбрать традиционный белый сахар.

В видео TikTok, которое набрало почти 6000 просмотров, профессор Спектор утверждает, что альтернативы сахару не лучше.

"Производители всегда пытаются замаскировать тот факт, что они добавили сахар в продукты, используя более 200 различных названий сахара, которые мы не узнаем. В магазинах нам предлагают альтернативы сахару, о которых люди говорят, что они полезнее. Но разница только в цене" , - рассказал он.

Он рассказал, что мед стоит в три раза дороже обычного сахара.

"Возьмите любой из них, будь то кокосовый сахар, мед, кленовый сироп или эти коричневые типы сахара, во всех его разнообразных формах и тому подобное не принесут никакого преимущества с точки зрения повышения сахара в организме", - отметил Спектор.

Хотя сахар менее обработан в некоторых продуктах, его химическая структура идентична.

Сколько сахара можно употреблять ежедневно

Это означает, что он все еще учитывается в вашей ежедневной норме свободного сахара и может привести к экстремальным скачкам и падениям сахара в крови. Рекомендуется взрослым не есть больше 30 г сахара в день. Это равно около семи чайным ложкам.

Отметим, что сахар, содержащийся в природе в молоке, фруктах и овощах, не считается.

Употребление любой сладкой пищи или углеводов может привести к повышению уровня сахара в крови. После того как вы поели, ваше тело расщепляет углеводы на молекулы сахара, которые называются глюкозой.

Затем он всасывается в вашу кровь и поступает в мышцы и клетки вашего тела и используется как энергия, а избыток сохраняется в печени, мышцах или жировых клетках.

Однако скачки сахара в крови происходят, когда уровень сахара в крови повышается, а затем резко падает.

Несмотря на то, что уровень сахара в крови повышается после еды, это нормально, если у вас регулярно наблюдаются значительные скачки сахара в крови, повышается риск развития сердечных заболеваний и диабета 2 типа.