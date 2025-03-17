Профессор долголетия рассказал, сколько надо ходить ежедневно, чтобы быть "вечно молодыми"

Сколько шагов надо проходить ежедневно?

Профессор Валтер Лонго, который руководит Институтом долголетия в Университете Южной Калифорнии, предполагает, что соблюдение определенных правил образа жизни может позволить вам оставаться молодыми дольше.

Независимо от того, посещаем мы тренажерный зал или нет, физические упражнения являются важной частью жизни.

Доктор Лонго сказал, что 10 000 шагов ежедневно или подъем на 20 лестничных пролетов, безусловно, полезны.

Тем не менее, он предполагает, что может быть достаточно простой быстрой ходьбы в течение часа каждый день.

"Ходите быстро в течение часа каждый день. В выходные гуляйте везде, даже в отдаленные места (избегайте загрязненных районов, насколько это возможно)", - сказал эксперт.

Этот совет совпадает с текущими рекомендациями Национальной службы здравоохранения США, которые утверждают, что интенсивная ходьба не является обязательной, чтобы получить пользу для здоровья.

Простая быстрая ходьба со скоростью примерно 4,8 км в час в течение всего 10 минут ежедневно может помочь сжечь калории, повысить выносливость и даже улучшить здоровье сердца.

Эксперт по вопросам старения, профессор Клэр Стивс из Королевского колледжа Лондона также подчеркнула, что чуть меньше часа ходьбы три раза в неделю также может улучшить здоровье мозга.

"Итак, чтобы улучшить свое когнитивное здоровье, вам нужно делать больше упражнений, чем вы делаете сейчас - до определенного момента, если вы не олимпийский спортсмен", - сказала она.

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