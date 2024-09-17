Профессиональный "отменщик" свадьбы: мужчина запустил интересный бизнес и стал неплохо зарабатывать

Испанец придумал хитрый способ зарабатывать деньги - срывать свадьбу. Обычно он притворяется любовником невесты или жениха и предлагает им сбежать вместе.

Эрнесто, мужчина средних лет, стоящий за этой удивительной услугой, стал предметом разговоров в Испании после того, как он появился в видео, опубликованном в TikTok.

Он утверждал, что хоть и большинство людей видят свой день свадьбы как самый счастливый в своей жизни, однако для некоторых это кошмар, ожидающий развязки.

Именно эти люди становятся его клиентурой. За плату в 500 евро Эрнесто обещает сорвать свадьбу клиента и выдать себя за любовь всей их жизни, умоляя их сбежать вместе, чтобы отменить мероприятие.

"Если у вас есть сомнения, вы не хотите жениться или не знаете, как отказаться, вам не нужно волноваться, я отменю свадьбу для вас. Вам нужно лишь сообщить мне время, место и дату, и я приду на церемонию. Я скажу, что я любовь всей вашей жизни, и мы удерем вместе рука об руку", - говорит Эрнесто.

Вероятнее всего, услуга началась как шутка, но после того, как его завалили запросами от заинтересованных сторон, Эрнесто понял, что он наткнулся на интересный способ заработка.

Пока он берет 500 евро за срыв свадьбы, в эту сумму не входят расходы на дорогу. Кроме того, ему доплачивается в случае неожиданных инцидентов. Например, если он получает пощечину, удар кулаком или ногой, ему платят больше. Каждая пощечина приносит ему 50 евро.

"Каждая оплеуха стоит 50 евро. Я пытаюсь убежать или отвлечься, но осознаю, что каждый раз, когда меня ударяют, мне платят больше. Итак, если я могу идти медленнее - я иду медленнее. Так я зарабатываю деньги", - объяснил Эрнесто.

Услуга Эрнесто по срыву свадьбы оказалась достаточно популярной, и теперь он, по его словам, имеет полностью забронирован график до 2 ноября.