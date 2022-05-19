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Проїзд у маршрутках Києва різко подорожчає: скільки коштуватиме

У Києві зросте вартість проїзду (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві з суботи, 21 травня, дорожчає проїзд у приватних маршрутках. Вартість виросте майже у всіх міських маршрутах.

Про це розповіли в Асоціації перевізників Києва та Київської області, повідомляє Сьогодні.

Скільки коштуватиме проїзд

Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко розповів, що вартість проїзду становитиме 15 гривень на 90% приватних маршруток.

"Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва. Буквально на 7-8 коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 гривень", - сказав він.

Також подорожчання перевізники пов'язують із критичною ситуацією з пальним у країні, а точніше, з його високою вартістю та відсутністю на АЗС.

Окрім того, зазначається, що у рази подорожчали запчастини та паливно-мастильні матеріали. Голова зазначає, що собівартість проїзду зросла в рази та зменшився пасажиропотік.

У Киві зросте вартість проїзду (t.me/kievreal1)

Однак, повідомляється, що наразі у маршрутах "Київпастрансу" вартість проїзду поки що не змінюється - 10 гривень. Зокрема, у комунальних маршрутках продовжують возити пасажирів за старими цінами

Варто зазначити, що ситуація з подорожчанням цін у маршрутках виникла через відсутність пального на АЗС. Однак, прогнозують, що ситуація з наявністю пального може покращитись до кінця травня та на початку червня.

Як відомо, ситуація на ринку пального ускладнюється через знищені окупантами нафтобази, а також внаслідок складної логістики з європейських країн.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях підвищать ціни на проїзд у маршрутках.

Також ми писали, що у Кабміні розповіли про актуальну ситуацію на ринку палива.

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Київтранспортмаршруки