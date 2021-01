Проект українців переміг у найбільшому конкурсі NASA: полегшить колонізацію Сонячної системи

Українські винахідники стали переможцями в номінації Best Use of Technology (технології) в найбільшому у світі хакатоні - міжнародному конкурсі NASA. Команда з шести молодих інженерів, фізиків, астрономів та ентузіастів космосу з Дніпра FireWay представили проект універсального космічного конектора (USC - Universal Space Connector) для дозаправки супутників на орбіті рідиною, газом і електроенергією.

Всього на конкурс було представлено 2303 проекти від 26 тисяч учасників з майже 150 країн. Про це йдеться на сайті NASA Space Apps Challenge.

Для 3D-моделювання універсального конектора українці використовували SolidWorks, а прототип надрукували на 3D-принтері з PLA-пластика.

Як вказується в резюме до проекту, вартість будівництва середнього супутника зв'язку обходиться в близько 300 мільйонів доларів, приблизно 100 мільйонів доларів йде на запуск, а термін роботи становить близько 15 років. Коли паливо витрачено повністю, супутник не може утримувати орбіту і починає дрейфувати, втрачаючи зв'язок. Так, заправка дозволить продовжити життєвий цикл супутника, що дозволить компаніям і урядам заощадити гроші на розробці та запуску замін.

Також зазначається, що універсальний конектор може бути використаний для з'єднання модулів космічних станцій або для складання на орбіті космічних кораблів.

Крім того, USC в майбутньому можна використовувати для міжпланетних АЗС, що полегшить процеси колонізації нашої Сонячної системи.

Відео: Демо проекту універсального космічного конектора від команди українських винахідників FireWay

До складу команди FireWay входять: Олена Компанієць, Максим Копистко, Іван Гришко, Кирило Андрієць, Дмитро Іваннік та Роман Малькевич.

Команда винахідників з України FireWay (фото: dniprograd.org)

Раніше повідомлялося, що Україна приєдналася до програми NASA з освоєння космосу.

Також ми писали про те, що українська ракета-конкурент Falcon Ілона Маска пройшла випробування, і з'явилося потужне відео.