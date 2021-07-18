Ці продукти викликають сильну спрагу: не вживайте їх під час спеки

Газовані та солодкі напої

Від солодких газованих напоїв спрага тільки посилюється. Небезпечними є навіть лимонні напої з цукром. Мозок отримує сигнал про те, що організму потрібно більше рідини й ви починаєте пити ще більше. Цукор може затримувати виведення рідини з організму і провокує набір зайвої ваги та здуття живота.

Підсилювачі смаку

Соуси, кетчупи, продукти швидкого приготування – все це в спеку має зникнути з вашого раціону. Такі добавки покращують смак страв, але основний компонент – натрій. Саме він призводить до зневоднення.

Найшкідливіший продукт - соєвий соус, оскільки навіть в невеликих дозах він може спровокувати зневоднення і сильну спрагу.

Кава та напої з кофеїном

Ці напої є сечогінними й кілька порцій приведуть до швидкого зневоднення організму. Постарайтеся випивати в день не більше двох чашок кави й при цьому вживати багато звичайної питної води.

Будь-які солоні продукти

Сумна новина для любителів солоних огірочків або солоної риби – ці продукти викликають сильну спрагу через велику кількість солі. Відмовтеся від маринадів, консервів, соусів, фаст-фуду та інших продуктів, в яких багато солі.

Рис

Рис виводить з організму зайву рідину і підходить для спеціальних дієт під час різних захворювань. Але під час спеки цей продукт може порушити водно-сольовий баланс в організмі.

Алкоголь

Алкогольні напої виводять рідину з організму і провокує часте сечовипускання. Похмілля після алкоголю найчастіше пов'язано з тим, що рідина починає накопичуватися і провокує набряки та згущення крові. А це своєю чергою - до підвищення тиску, зневоднення і порушення водного балансу.